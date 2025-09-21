TCS festeja emotiva carrera Rumbo al TCS Toronto Waterfront Marathon 2025

TCS, Canada Running Series y Emoción Deportiva celebraron las fiestas patrias promoviendo un estilo de vida activo.

Tata Consultancy Services (TCS), Canada Running Series y Emoción Deportiva realizó la 4ª edición de la Carrera Rumbo al TCS Toronto Waterfront Marathon en la Ciudad de México, en la que reunió a cientos de corredores en el Paseo de la Reforma, para participar en las distancias de 10 km, 5 km y caminata recreativa de 3km.

Respecto del patrocinio de TCS en los eventos deportivos, Alma Leal, directora de Marketing y Comunicación de TCS Latinoamérica, comentó que para TCS es un orgullo acompañar a la comunidad de corredores en algunos de los maratones más importantes del mundo, en donde México ocupa un lugar muy especial dentro de este circuito. “Nuestra participación en la Carrera Rumbo al TCS Toronto Waterfront Marathon refuerza nuestro compromiso con la innovación, la salud y el bienestar, así como con el impulso de iniciativas que conectan culturas y celebran el poder transformador del deporte”.

Durante la ceremonia inaugural, Alan Brookes, director de Canada Running Series, reconoció que México siempre inspira gracias a su energía y entusiasmo, y que esta carrera refleja la fuerza de la comunidad de corredores y su cercanía con Toronto.

Como socio tecnológico y patrocinador oficial del Toronto Waterfront Marathon hasta 2026, TCS seguirá impulsando la innovación, la salud y el bienestar a nivel global; en tanto, que Emoción Deportiva y Canada Running Series seguirán fortaleciendo la relación entre México y Canadá, creando plataformas que promueven un estilo de vida activo y celebran el poder transformador del running.

La pasada carrera en CDMX se realiza previo al gran evento internacional TCS Toronto Waterfront Marathon, a realizarse el 19 y 20 de octubre en Toronto Canadá, que contará con más de 29,000 corredores en las distancias de 5, 21 y 42k, en las que participarán más de 700 mexicanos.

La edición 2025 no solo reafirmó el entusiasmo de la comunidad runner mexicana, sino que también consolidó a la Ciudad de México como un referente en el calendario internacional de carreras rumbo a Toronto. Gracias al esfuerzo conjunto de Canada Running Series, Emoción Deportiva y TCS, la competencia se distinguió por su ambiente incluyente, su enfoque en la experiencia del corredor y su visión de conectar culturas a través del deporte.