Inicia el Hikvision Experience Tour 2025

Durante el recorrido a las diferentes ciudades, los asistentes conocerán la nueva era de la seguridad inteligente.

Hikvision realiza el Hikvision Experience Tour 2025, llevando el mensaje “Descubre la nueva era de la seguridad con el líder mundial” a través de su gira nacional que llegará a más de 20 ciudades de México con sus innovaciones en tendencias e innovaciones de seguridad inteligente, para que sus clientes y prospectos tengan un espacio único de aprendizaje y colaboración.

El Hikvision Experience Tour 2025 fue diseñado en dos rutas paralelas: la primera ruta inició en el Bajío y subirá hacia Monterrey para seguir hacia la zona del Pacífico. La segunda ruta inició en el Occidente, con paradas en Aguascalientes y Guadalajara, para seguir por Morelia y avanzar hacia el centro del país, en ciudades como Toluca, Ciudad de México y Puebla. Posteriormente, el recorrido se extenderá hacia el sureste del país.

El tour muestra cómo la seguridad es un aliado estratégico para pequeñas y medianas empresas (PyMes), y para diferentes sectores productivos, ya que las soluciones pueden instalarse en aplicables a oficinas, tiendas, hogares, granjas y hasta escenarios de aplicación de seguridad a bordo.

Fran Sánchez, Marcom Director en Hikvision México, señaló que el recorrido invita a explorar cuatro ejes clave: Ver con Más Claridad, Ver con Más Inteligencia, Ver con Mayor Amplitud y Ver con Mayor Integración.

1.- Ver con Más Claridad: destaca la importancia de contar con imágenes nítidas y confiables, complementadas con audio bidireccional, para ampliar el alcance de la vigilancia. A través de las tecnologías como ColorVu 3.0, Smart Hybrid Light y Two-way Audio, los visitantes podrán ver cómo las pymes y empresas de todos los tamaños pueden monitorear cada detalle de su operación, incluso en entornos con poca iluminación o en exteriores complicados.

2.- Ver con Más Inteligencia: El enfoque es la inteligencia artificial aplicada, que permite interpretar lo que sucede en tiempo real: desde detectar movimientos inusuales hasta reconocer patrones de riesgo. Algunas de las tecnologías presentadas son Motion Detection 3.0, Acusense y AcuSearch, y AcuSeek, que permite realizar búsquedas a partir de descripciones en lenguaje natural, facilitando la identificación de eventos específicos de forma rápida y precisa.

3.- Ver con Mayor Amplitud: El crecimiento de las pymes requiere soluciones escalables y adaptables, mostrando tecnologías para pequeños locales hasta múltiples sucursales, e incluso granjas y operaciones en movimiento. Las soluciones PanoVu, con vistas de 180° y 360°, aseguran que todo rincón esté vigilado, complementadas con TandemVu.

4.- Ver con Mayor Integración: La integración es clave para simplificar la gestión de la seguridad. Hikvision conecta videovigilancia, control de accesos, alarmas y plataformas de gestión en un solo sistema fácil de administrar. Herramientas como Hik-Connect y Hik Partner Pro permiten a usuarios y empresas de servicios centralizar el control de todas sus soluciones, optimizando tiempo y recursos y ofreciendo una experiencia completa y unificada de seguridad.