Zuum lanza el nuevo smartphone SENS Pro

El equipo tiene una cámara de 108 MP, certificación IP68 resistente al polvo y agua, eSIM, procesador Helio G81 y batería de 6000mAh.

Zuum presentó su nuevo smartphone SENS Pro, un equipo dispositivo para ofrecer a los usuarios un rendimiento de alta velocidad, conectividad 4G, pantalla inmersiva HD+, sistema de triple cámara con funciones fotográficas avanzadas con cámara trasera de 108 MP. El teléfono también ofrece la capacidad de estar sumergido en agua dulce hasta 30 minutos a una profundidad de metro y medio.

El SENS Pro está equipado con un procesador MediaTek Helio G81, que en conjunto con las tecnologías del teléfono, ofrecen un móvil capaz de gestionar con fluidez desde las tareas diarias hasta el gaming y el streaming de contenido.

El dispositivo tiene una pantalla HD+ de 6.88 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, proporcionando una experiencia visual suave y vibrante, ideal para visualizar contenido.

El smartphone SENS Pro cuenta con sistema de triple cámara trasera, con sensor principal de 108 MP con apertura f/1.8, y sensor adicional para una mayor profundidad; la cámara frontal es de 13 MP. Cuenta con sistema operativo Android 15 y cuenta con sensor de huella dactilar y desbloqueo facial; su batería de 6000 mAh promete una autonomía prolongada, y tiene certificación IP68, resistente al agua y polvo.

El SENS Pro incluye el chipset MediaTek Helio G81, con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno; y ofrece la posibilidad de instalar una eSIM y SIM física.

Sergio Rendón, del equipo de calidad de Zuum, expresó que a través del SENS Pro la marca busca democratizar el acceso a la tecnología 4G, de manera que han integrado características premium, como una cámara de alta resolución y una pantalla fluida, en un equipo que combina potencia y diseño estilizado.

Por su parte, Hugo Simg Atilano, Director de MediaTek México, señaló que el chipset Helio G81 asegura que los usuarios en México puedan acceder a la velocidad del 4G y a un rendimiento fluido, estableciendo un nuevo estándar de lo que es posible en la gama media; asimismo, manifestó estar contentos en seguir colaborando con ZUUM en llevar innovadoras tecnologías a los usuarios.

El SENS Pro está disponible en tiendas Coppel y en Coppel.com por un precio aproximado de $3,499 pesos.