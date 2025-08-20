Google presenta en México sus smartphones Pixel 10

La empresa lanzó sus nuevos teléfonos, equipados con más funciones de IA y componentes que ofrecen alto rendimiento.

Google presentó la nueva generación de sus smartphones: Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro y Google Pixel 10 Pro XL, que poseen IA integrada de forma nativa, procesador Tensor G5 - que es 60% más potente y puede ejecutar más de 20 funciones de IA generativa directamente en los smartphones-, y diseño sofisticado. Este lanzamiento se realiza en el marcio del Made by Google 2025.

El Google Pixel 10 cuenta con más de 20 funciones de IA generativa que funcionan en el teléfono, incluyendo Asistente de Cámara, Traducción de Voz y Toma Perfecta Automática; tiene procesador Tensor G5, hasta 16 GB de RAM y baterías con una duración de más de 24 horas de uso. Tiene un sistema de carga inalámbrica compatible con la nueva línea de accesorios magnéticos Pixelsnap, mientras que los modelos Pro tienen el sistema de cámara más avanzado de Google Pixel, con un lente gran angular de 50MP, telefoto de 48MP con Zoom de alta resolución de hasta 100x y cámara frontal de 42MP.

Los smartphones Google Pixel 10 estarán disponibles en colores Obsidiana, Glaciar, Verde Lima e Índigo; mientras que los modelos Pro estarán en colores Obsidiana, Piedra Lunar, Porcelana y Jade.

Los Google Pixel Buds ofrecen un sonido adaptativo y asistencia con IA y hay dos modelos: Google Pixel Buds Pro 2 y los Google Pixel Buds 2a.

Los Google Pixel Buds Pro 2 están disponibles en el nuevo color Piedra Lunar y recibirán una actualización que agregará funciones como Audio Adaptativo, gestos para interactuar con Gemini y protección automática contra ruidos fuertes.

Los Google Pixel Buds 2a se rediseñaron y agregan cancelación activa de ruido con Silent Seal 1.5, chip Tensor A1 y batería para ofrecer hasta siete horas de reproducción continua con ANC activado.

Por su parte, el Google Pixel Watch 4 estará disponible en 41 mm y 45 mm; tiene una pantalla redondeada Actua 360, más brillante y envolvente, batería de hasta 40 horas de batería y tiene procesador Snapdragon W5 Gen 2 y Wear OS 6; brinda monitoreo avanzado de salud con sensores de nueva generación, GPS de doble frecuencia, funciones de bienestar con IA y se integra con herramientas de Gemini.

El Google Pixel 9ª es un equipo con pantalla Actua de 6.3 pulgadas y sistema de cámara mejorado con un objetivo ultra gran angular de 13MP y una cámara principal de 48MP; cuenta con funciones exclusivas impulsadas por IA, Gemini y seguridad. Estará disponible en tres colores: Iris, Obsidiana y Porcelana, y tiene un precio aproximado desde $11,999 pesos.

En la preventa, se incluye un portafolio de dispositivos que incluyen los nuevos Google Pixel Buds Pro, Google Pixel Buds 2a y el Google Pixel Watch 4. La preventa comienza hoy y la venta oficial el 28 de agosto; los precios inician en $19,999 pesos para Google Pixel 10, $25,999 pesos para el Google Pixel 10 Pro y $30,999 pesos para el Google Pixel 10 Pro XL.