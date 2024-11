OPPO y la Universidad Politécnica de Hong Kong renuevan alianza

La colaboración entre OPPO y PolyU impulsará el desarrollo de la tecnología de IA en imágenes, que promoverá la innovación tecnológica y al desarrollo de talentos.

OPPO y la Universidad Politécnica de Hong Kong (PolyU) renovaron su acuerdo de colaboración y ahora la empresa ayudará a incrementar el financiamiento e inversión en tecnología, al mejorar el “PolyU-OPPO Joint Innovation Research Centre”, que establece un nuevo capítulo en la alianza para desarrollar la tecnología de Inteligencia Artificial en imágenes.

Esta colaboración inició en 2022, ayudando en la integración de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA). Con la renovación del acuerdo, el “Laboratorio de Innovación Conjunta de PolyU-OPPO” se convertirá en el “Centro de Investigación de Innovación Conjunta de PolyU-OPPO”.

Asimismo, OPPO brindará 30 millones de RMB durante los próximos cinco años para impulsar la generación de investigadores de doctorado y posdoctorado formados conjuntamente, con la intención de promover el desarrollo técnico y la exploración en algoritmos de imágenes, y robustecer los esfuerzos de colaboración entre OPPO y PolyU en tecnología de IA en imágenes.

La alianza se renovó el viernes pasado (1 de noviembre) en el campus de PolyU, con la presencia d y el señor Jason LIAO, presidente del Instituto de Investigación de OPPO. El acuerdo fue firmado por el profesor Christopher CHAO, vicepresidente de Investigación e Innovación de PolyU y el señor Zheng QIN, jefe de Asuntos de Industria-Academia de OPPO.

Jason LIAO, presidente del Instituto de Investigación de OPPO, señaló que apegándose a su misión ‘Technology for Mankind, Kindness for the World', OPPO busca ofrecer experiencias de imágenes inteligentes más innovadoras.

El profesor Jin-Guang TENG, presidente de PolyU, mencionó que para afrontar las oportunidades y desafíos de la era de IA, el PolyU inaugurará oficialmente la Facultad de Ciencias Informáticas y Matemáticas en enero de 2025 que será fundamental en la estrategia de desarrollo de innovación de la Universidad para impulsar al talento y cubrir las necesidades de crecimiento tecnológico.