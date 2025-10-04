Plaza Sésamo llega al canal de Plim Plim



A partir del 6 de octubre, niñas y niños disfrutarán de contenidos live-action y animados protagonizados por los peludos amigos.

Plim Plim sa la bienvenida a su canal a Elmo, Comegalletas y Archibaldo, quienes compartirán sus aventuras con millones de niños en América Latina, gracias a que Plaza Sésamo llega a “El Canal del Payaso Plim Plim”. A partir del 6 de octubre, niñas y niños disfrutarán de contenidos live-action y animados protagonizados por los peludos amigos.

Plim Plim es una marca 360° que integra televisión, plataformas digitales, experiencias en vivo, aplicaciones interactivas y productos de consumo. Con esta alianza, Plim Plim amplía su propuesta de contenidos y fortalece su posición como el espacio número 1 de referencia para el entretenimiento y la educación de la niñez en Latinoamérica.

Polo Valdés, Director Comercial de Sesame Workshop Latinoamérica, comentó “En Sesame Workshop creemos que para enseñar hay que saber llegar a los niños. Por eso nos complace tanto estrenar Plaza Sesamo en Plim Plim, una plataforma que llega a los niños y las familias allí donde se encuentren. Estamos deseando compartir las risas y el aprendizaje”.

Por su parte, Guillermo Pino, creador de Plim Plim y Presidente de Smilehood, señaló que les honra darle la bienvenida a Plaza Sésamo a El Canal del Payaso Plim Plim. “Estamos hablando de la propiedad infantil más querida y reconocida del mundo, con una trayectoria de más de 50 años. Compartimos el mismo compromiso por ofrecer contenidos de calidad que transmitan valores y acompañen el desarrollo de los más pequeños”.