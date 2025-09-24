Llega Cinépolis Channel a The Roku Channel

Con su alianza con Cinépolis y Sofa DGTL, los usuarios disfrutarán de contenido como películas.

The Roku Channel anunció que Cinépolis Channel se suma a su catálogo de canales FAST (Free Ad-Supported Streaming TV), disponibles en todos los reproductores y televisores con sistema operativo Roku.

Gracias a una alianza con Cinépolis y Sofa DGTL , la aplicación de streaming gratuita de Roku ofrecerá ofrecer contenidos como las películas: Amar te duele, Voces inocentes, Arráncame la vida, Nicotina, Colosio, Perfectos desconocidos, Chicuarotes, o Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando.

A través de The Roku Channel también se podrá disfrutar de maratones con los lanzamientos programados para septiembre y octubre de:

Señora Influencer

Huesera

Mal de ojo

Ramona y los escarabajos

El coronel no tiene quien le escriba

Las vidas de Celia

Especial de Halloween (disponible el 31 de octubre)



Desde 2022, The Roku Channel ha experimentado un crecimiento exponencial en México, consolidándose como un actor clave en la industria de los canales FAST. La plataforma cuenta con más de 85 canales y más de 60,000 títulos a la fecha.