Plim Plim se encuentra con Lionel Messi

“Tita” Pino y Messi mostraron sus valores en cuanto a admiración, cercanía y la voluntad para transmitir los ideales de: esfuerzo, empatía, solidaridad y respeto.

Guillermo “Tita” Pino, creador de Plim Plim y Presidente de Smilehood, se encontró con Lionel Messi durante el partido de eliminatorias en Argentina, donde pudieron intercambiar valores entre los dos referentes argentinos admirados por millones de personas.

Pino tuvo el gesto de entregarle a Messi una camiseta de Plim Plim, la reconocida marca infantil, y recibió como obsequio una firma autografiada por el astro deportivo. Ambos mostraron admiración, cercanía y la voluntad de transmitir los mismos ideales: esfuerzo, empatía, solidaridad y respeto.

Guillermo Pino, expresó “Hace pocos días tuvimos el honor de visitar el predio de la Selección Argentina… estar con alguien que tiene los mismos valores que Plim Plim: el trabajo en equipo, la solidaridad, ser una gran persona, ser sensible, ser empático… Gracias, Leo. Gracias, Selección Argentina”.

Plim Plim refuerza su posición como uno de los contenidos infantiles más influyentes en español a el mundo. En YouTube, Plim Plim en Español es el canal #1 en la categoría Kids Entertainment & Animation y ocupa el puesto #5 entre 48.2 millones de creadores a nivel mundial, según Tubular.