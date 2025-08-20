Maratón de programas y series nominados este 2025

No te pierdas de disfrutar de programas y series nominados y premiados desde la plataforma.

Tú pones el Roku, tus invitados las palomitas. Te compartimos dónde puedes encontrar los programas de TV y series nominadas a dos importantes galas: por un lado, la 52.ª edición de los premios que reconocen a los mejores programas diurnos del año, y por otro, la 77.ª edición de la gala que celebra la excelencia en la programación televisiva.

52.ª Premiación a mejores programas diurnos

¡Este año celebramos que 4 producciones originales de Roku recibieron 8 nominaciones! A continuación, descubre las categorías, y si aún no las has visto, enciende tu Roku y ¡que empiece el maratón gratis a través de The Roku Channel!

Emeril Cooks – nominada a mejor serie instructiva culinaria y a mejor anfitrión culinario

Dime Cómo Hacerlo! – nominada a mejor programa instructivo/cómo hacerlo

Martha’s Gardens – nominada a mejor programa instructivo/cómo hacerlo y a mejor personalidad diurna – no diaria

Die Hart 3 – nominada 3 veces a mejor intérprete de serie de formato corto de comedia o drama

77.ª Premiación a lo mejor de la TV

Recuerda que se transmitirá en vivo a través de la aplicación de suscripción de HBO Max el domingo 14 de septiembre desde Los Ángeles.

Encuentra tus series favoritas nominadas a mejor serie de comedia, mejor serie dramática y mejor miniserie, serie de antología en las siguientes aplicaciones de suscripción para que puedas disfrutarlas a través de tu reproductor o televisión Roku.

En Disney+:

Abbott Elementary - nominada a mejor serie de comedia

Andor - nominada a mejor serie dramática

El oso - nominada a mejor serie de comedia

Morir de placer - nominada a mejor miniserie o serie antológica

Only Murders in the Building - nominada a mejor serie de comedia

Paradise - nominada a mejor serie dramática

What We Do in the Shadows - nominada a mejor serie de comedia

En HBO Max: