SHEIN lanza colección inspirada en la fuerza femenina con NO NAME

El programa SHEIN X es un impulso para los diseñadores; para NO NAME, fue un antes y un después la alianza, hacia la exposición global.

SHEIN y, la marca mexicana, NO NAME lanzan por segunda ocasión una colección que hace homenaje a todas aquellas mujeres fuertes, libres y arriesgadas. En esta ocasión, las prendas están inspiradas en el poder femenino y en el streetwear, mezclado el lujo y la diversión de la vida nocturna, ya sea a través de un estilo gothic chic o latin american club party style, estilos que son reflejo de la estética de NO NAME y de la diversidad que define a la plataforma de venta de artículos en línea.

Jonathan Morales, Director Creativo de NO NAME, comentó que colaborar con empresas como SHEIN que son una ventana para el comercio de la moda es una experiencia emocionante. “Desde la primer colaboración, mi proceso creativo ha evolucionado y buscamos darle al consumidor piezas que contengan el ADN de ambas marcas. 2024 fue un año de mucho aprendizaje y evolución, tanto personal como creativa, y esta colección es la celebración y el resurgimiento de estos procesos”.

Jonathan Morales comparte sus tres piezas favoritas de la colección: