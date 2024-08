Disfruta de la mayor cobertura deportiva

No pierdas detalle de los juegos olímpicos a través de las aplicaciones de streaming disponibles.

La espera ha terminado, este verano la cita es en París, donde los mejores atletas de cada nación compiten por la gloria y Roku será tu punto de acceso a todas las competencias.

No te pierdas ni un minuto de esta contienda

Los juegos de verano arrancaron con todo y la gran pregunta es, ¿dónde puedes ver todas estas competiciones? Nosotros tenemos la respuesta.

Nuestros reproductores y televisiones Roku TV dan acceso a toda la experiencia de estos juegos de verano y programas especiales a través de las aplicaciones de streaming (algunas gratuitas y otras de suscripción) que los transmitirán. Para que no te pierdas ni un solo detalle, preparamos la siguiente guía de plataformas disponibles en vivo u on-demand dentro de Roku.

¿Dónde ver las competencias deportivas?

Tenemos las aplicaciones que transmitirán la contienda deportiva al alcance de tus manos. Solo ingresa a la pantalla de inicio de Roku con tu control remoto y podrás acceder a esta gran oferta de contenido.

- Pluto TV, el servicio de televisión por streaming gratuito (FAST) más distribuido a nivel mundial, está transmitiendo en su plataforma, el canal Claro Sports, permitiendo a los espectadores de México disfrutar de una cobertura extensa y única de los juegos.

- ViX te sorprenderá con su programación, desde transmisión de juegos hasta especiales con resúmenes y tus comentaristas favoritos.

- Si eres usuario de Roku, ya sea que tengas un reproductor de streaming o una Roku TV, tienes The Roku Channel, el canal gratuito, el cual cuenta con contenido on demand, así como canales en vivo. Dentro de The Roku Channel, canales como Imagen, Canal Once, Telefórmula y más, ofrecerán programación especial en esta temporada para ver resúmenes de los juegos y opiniones de expertos.

¿Qué necesito para ver los partidos?

Un reproductor Roku, si buscas una experiencia personalizada, hay opciones para ti, así como los televisores Roku TV, que se adaptan a distintos presupuestos y necesidades de calidad de imagen y sonido. Si estás esperando un pretexto para cambiar tu televisor, estos juegos de verano son los ideales para disfrutar de las diferentes disciplinas con audio y calidad de imagen excepcional.

No hay mejor forma de ver deportes que en una gran pantalla, por eso JVC Roku TV acaba de lanzar dos modelos enormes para que veas las competencias que más te gustan, como se debe, en grande. Estos dos modelos son JVC Roku TV de 86” exclusiva en Chedraui y JVC Roku TV de 85” exclusiva en Walmart. Ambas pantallas cuentan con una resolución 4K UHD, puertos HDMI ARC / eARC, puertos USB, HDR10.