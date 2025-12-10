KIO Data Centers inaugura QRO2

El QRO1 y QRO2 cuenta con infraestructura neutral de interconexión y acceso a carriers globales.

KIO Data Centers inauguró su nuevo centro de datos Querétaro 02 (QRO2), con el que incrementa su capacidad instalada en el país, fortaleciendo su ecosistema de interconexión y amplía la disponibilidad de infraestructura para sectores estratégicos. Con el nuevo centro, la empresa consolida 19 MW de capacidad de TI en su campus de Querétaro, integrando 12 MW adicionales pertenecientes a QRO2, a los 7 MW de QRO1.

Con el arranque de operación de QRO2, el nuevo sitio se integra a QRO1 para conformar un hub estratégico para industrias críticas, con infraestructura de alta disponibilidad, conectividad carrier-neutral y acceso a redes globales que garantizan operación segura y continua.

Octavio Camarena, Director General de KIO Data Centers, precisó que la apertura de QRO2 fortalece su presencia en Querétaro, en donde fueron pioneros hace casi dos décadas, y que consolida al estado como un punto clave para el desarrollo digital del país.

Este hub permitirá que empresas tecnológicas, tanto locales como internacionales, de nube, entretenimiento digital, comercio electrónico, entre otras, migrar o expandir operaciones críticas en un entorno seguro, escalable y con redundancia completa.

El QRO2 está construido con la más alta tecnología; su diseño incorpora soluciones que optimizan el uso de energía, reducen el impacto ambiental y garantizan un desempeño estable incluso en las cargas más exigentes, y cuenta con sistemas avanzados de monitoreo, redundancia y conectividad que aseguran operaciones ininterrumpidas 24/7.