Blog - Addictware

Predicciones en ciberataques en educación y la atención médica

Una de las mayores vulnerabilidades de ciberseguridad radica en el desafío de integrar sistemas heredados con infraestructura digital moderna.

La educación y la atención médica enfrentarán el mayor volumen de ciberataques en 2026. En ambos sectores, una de las mayores vulnerabilidades de ciberseguridad radica en el desafío de integrar sistemas heredados con infraestructura digital moderna. Estos sectores suelen operar con un mosaico de tecnologías, como mainframes para registros de pacientes o sistemas de información estudiantil, plataformas SaaS para calendarización o gestión del aprendizaje, y herramientas desarrolladas a medida para diagnósticos o tareas administrativas que rara vez interoperan. Esta falta de integración genera silos de seguridad, autenticación y registros inconsistentes, y protocolos de respaldo fragmentados, todo lo cual incrementa la superficie de ataque. Agravando el problema, muchas instituciones aún dependen de respaldos en cintas obsoletas o de dispositivos en la nube poco probados, lo que conduce a tiempos de recuperación lentos y riesgos de incumplimiento normativo. A medida que estos sectores se modernicen, la incapacidad de conectar de manera segura los sistemas antiguos y nuevos sin introducir complejidad o brechas en la protección se convertirá en un problema crítico en 2026, creando una gran preocupación de ciberseguridad que los actores maliciosos sin duda explotarán.

La inteligencia artificial dominará la conversación en las ferias y eventos de seguridad en 2026. En RSA y eventos similares en 2026, se espera un auge de soluciones enfocadas en la detección de amenazas mediante IA, la mitigación de envenenamiento de datos y la contención de IA agéntica. Los proveedores exhibirán herramientas que van más allá de las defensas tradicionales de perímetro, destacando sistemas de autocuración, detección en tiempo real de deepfakes y gestión de la superficie de ataque impulsada por IA. Muy probablemente también habrá un fuerte énfasis en tecnologías de resiliencia como el almacenamiento inmutable, ya que las organizaciones buscan garantías de que podrán recuperarse de ataques que logren evadir la detección. Se espera que más conversaciones giren en torno a la carrera armamentista de la IA, con un consenso creciente de que la resiliencia frente a la IA y el ransomware es imprescindible.

La respuesta al ransomware pasará de la prevención a la resiliencia en 2026. Las estrategias de ciberseguridad de muchas organizaciones siguen siendo insuficientes al depender en exceso de herramientas de prevención, detección y respuesta que son inherentemente reactivas y cada vez más ineficaces frente a amenazas generadas por IA, como el phishing, los deepfakes, el malware y el envenenamiento de datos. En este año, veremos un énfasis creciente en estrategias de recuperación como respaldos inmutables y arquitecturas de Zero Trust, a medida que las organizaciones reconozcan que la detección temprana se ha vuelto poco confiable y que las herramientas de prevención, detección y respuesta por sí solas son insuficientes.