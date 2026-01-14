Blog - Addictware

La facturación es parte esencial de la experiencia del cliente

La facturación sigue siendo un punto crítico y de obstáculos para los retailers y consumidores en México.

En un contexto donde el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) es obligatorio, un ticket fiscal mal emitido puede romper la promesa de una compra sin fricciones, incluso cuando el proceso comercial fue impecable.

Hoy, consumidores y empresas evalúan a las marcas por su capacidad de emitir facturas correctas, ágiles y transparentes. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en México se emiten más de 9 mil millones de CFDI al año, lo que convierte a la facturación electrónica en uno de los procesos digitales más masivos y sensibles del país.

Aunque tradicionalmente se considera un proceso administrativo posterior, la facturación representa uno de los momentos más delicados del customer journey. Para muchos clientes —en especial pymes, freelancers y profesionales independientes— una factura incorrecta invalida parte del valor de la compra, ya que impide deducciones fiscales o genera incumplimientos ante la autoridad.

Datos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) señalan que una corrección o refacturación puede tardar entre 3 y 5 días hábiles, dependiendo del canal y del volumen de operaciones del minorista, lo que contrasta con procesos de compra que hoy se completan en minutos.

La presencia omnicanal que tiene el retail, no siempre se replica en la capa fiscal. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), 6 de cada 10 compradores digitales en México esperan poder facturar su compra de manera inmediata y sin contratiempos, independientemente del canal utilizado.

Cuando los sistemas de venta, pago y facturación no están integrados, surgen inconsistencias entre tickets de compra y CFDI que afectan directamente la experiencia del consumidor. Por eso uno de los retos para los retailers es permitirles a sus clientes facturar correctamente en todos los canales, manteniendo coherencia y trazabilidad en cada transacción.

La correcta emisión de comprobantes fiscales se ha convertido en un factor de confianza, ya que los consumidores esperan que las marcas comprendan sus necesidades fiscales con la misma seriedad con la que atienden sus preferencias de compra y métodos de pago.

Durante mucho tiempo, la experiencia del cliente se midió hasta el momento del pago o la entrega. Hoy, en mercados como el mexicano, la experiencia termina cuando la factura está correctamente emitida. Un CFDI mal timbrado puede generar más roce que una fila en caja o una entrega tardía.

Desde la perspectiva tecnológica, integrar la lógica fiscal desde el diseño del proceso comercial permite reducir errores y ofrecer una experiencia más consistente. La facturación deja así de ser un proceso reactivo para convertirse en una parte estructural de la experiencia de compra-venta. En México, este enfoque se observa en soluciones como Fiscal Flow, que integran información de venta, pagos, devoluciones y facturación en un mismo flujo.

Integrar la facturación como un elemento central del customer journey fortalece la confianza y la relación de largo plazo entre marcas y consumidores.