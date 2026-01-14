Blog - Addictware

IA, datos y sostenibilidad: las tres fuerzas que cambiarán la videoseguridad en 2026

2026 será un año clave para la videoseguridad, marcado por la IA, el análisis en el borde y sistemas más sostenibles.

El 2026 se perfila como un punto de quiebre para la videoseguridad global. Las ciudades, las industrias y el comercio demandarán sistemas capaces de analizar información en tiempo real sin depender completamente de grandes centros de datos. En este escenario, las soluciones basadas en inteligencia Artificial y analíticas de video serán la base de una infraestructura más ágil, precisa y sostenible, impulsando avances clave para sectores como retail, minería y entornos urbanos.

Desde Axis Communications, vemos que la llegada de algoritmos más ligeros y eficientes permitirá que el análisis se realice directamente en el borde, reduciendo el uso de ancho de banda y acelerando las respuestas ante eventos críticos. Se proyecta que esta evolución hará posible detectar comportamientos anómalos con mayor rapidez y adaptar la operación de sistemas complejos gracias a su integración con IoT y aprendizaje automático. En esta transformación, es importante aportar soluciones capaces de anticiparse a lo que ocurre en entornos de misión crítica.

El crecimiento del volumen de datos seguirá siendo uno de los mayores retos. Con un mercado de videovigilancia estimado en cerca de 79 mil millones de dólares y más de 180 zettabytes generados a nivel global, 2026 exigirá tecnologías que garanticen seguridad y eficiencia. La tendencia apunta hacia modelos híbridos que combinan almacenamiento en la nube con capacidades avanzadas en el borde, sumados a nuevas técnicas de compresión y cifrado diseñadas para blindar la información frente a riesgos crecientes.

El control de acceso también vivirá una evolución profunda. Para el próximo año, se espera que las credenciales móviles, la autenticación biométrica y el reconocimiento facial se integren de forma natural en los sistemas basados en IP. Esta convergencia permitirá mayor interoperabilidad, operaciones más automatizadas y una experiencia de acceso más segura. Es así que, se debe trabajar en soluciones que combinan analítica de video con identificación inteligente para ofrecer entornos más confiables y adaptables.

Finalmente, la sostenibilidad marcará la hoja de ruta tecnológica. La industria avanzará hacia dispositivos más eficientes en consumo energético, fabricados con materiales responsables y con ciclos de vida más prolongados. Las plataformas abiertas facilitarán integrar nuevas funciones sin reemplazar equipos, reduciendo el impacto ambiental. Todo indica que 2026 será un año decisivo para construir sistemas de videoseguridad más inteligentes, conectados y alineados con los compromisos globales de sostenibilidad.

En definitiva, 2026 será un año clave para la videoseguridad, marcado por la Inteligencia Artificial, el análisis en el borde y sistemas más sostenibles. La evolución hacia modelos híbridos, control de acceso inteligente y dispositivos de bajo consumo permitirá operaciones más rápidas, seguras y eficientes. Con estas tendencias, la industria se prepara para responder a grandes volúmenes de datos y a entornos cada vez más exigentes. Todo apunta a que la innovación y la sostenibilidad estarán en el centro de la transformación.