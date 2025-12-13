Blog - Addictware

9 de cada 10 delitos se quedan sin investigar: existe un vacío crítico en seguridad

La tecnología está al alcance y necesidades de los municipios, es una herramienta para actuar de manera proactiva, protegiendo a la ciudadanía y fortaleciendo la confianza pública.

En México, la seguridad pública enfrenta un desafío estructural: la mayoría de los municipios continúa tomando decisiones con información parcial, tardía o insuficiente. Según la ENVIPE 2024 del INEGI, se estimaron 33.5 millones de delitos cometidos en ese año, pero solo una fracción muy reducida se denuncia: se calcula que 93.2 % se queda sin investigar, lo que se conoce como cifra negra.

La estabilidad territorial, la gobernabilidad y la confianza ciudadana dependen de respuestas oportunas y bien planificadas, los gobiernos estatales y municipales pueden apoyarse en herramientas que les permitan anticipar riesgos y actuar con precisión. Durante años, las autoridades han contado con instrumentos que permiten analizar la evolución del delito, identificar zonas vulnerables, orientar recursos con criterio técnico y evaluar la eficacia de sus intervenciones. Estas capacidades han demostrado que la información territorial y el análisis sistemático de patrones delictivos son la base de cualquier política de seguridad responsable. En muchos municipios existe una valiosa oportunidad para transformar estas herramientas en inversión, infraestructura y decisiones estratégicas que fortalezcan la seguridad local.

Por ello, hablar de seguridad hoy implica hablar de inversión estratégica. Los estados deben asumir que la prevención efectiva requiere análisis territorial, inteligencia contextual, sistemas de alerta y metodologías que permitan orientar sus decisiones con precisión. Más que sumar cámaras, equipos o fuerza pública, la clave está en comprender dónde, cuándo y por qué actuar.

Además, las consecuencias económicas de la inseguridad son enormes: el INEGI estima que el costo total del delito y la inseguridad para los hogares mexicanos fue de 269.6 mil millones de pesos, equivalente a 1.07 % del PIB. INEGI Este dato refuerza que el problema no es solo social o político, sino también económico.

Con datos territoriales precisos es posible priorizar la prevención en las zonas más críticas en lugar de dispersar recursos de forma reactiva.

Hoy, los alcaldes pueden tomar decisiones de seguridad más efectivas apoyándose en datos. Los riesgos se convierten en señales que, correctamente interpretadas, permiten anticipar y prevenir problemas. La tecnología también está al alcance y necesidades de los municipios, es una herramienta para actuar de manera proactiva, protegiendo a la ciudadanía y fortaleciendo la confianza pública.

Invertir en seguridad con visión estratégica es una decisión prioritaria. Los estados y municipios que incorporan análisis avanzados fortalecen su gobernabilidad, reducen riesgos y construyen instituciones más sólidas y responsables ante su ciudadanía. Quienes no lo hagan seguirán enfrentando los desafíos de seguridad con herramientas del pasado.