Blog - Addictware

Seguir tendencias digitales podría generar problemas legales

Internautas responden positivamente a la IA, pero es necesario tener criterio y prudencia humana para evitar problemas legales.

Hoy en día en internet circulan contenidos repletos de historias inspiracionales, prefabricadas, recicladas y genéricas que terminan en lecciones de liderazgo o frases motivacionales hechas con IA o replicadas por su virilidad. La saturación de este contenido resulta preocupante por el hecho de que desplaza los verdaderos aprendizajes humanos en la actualidad. Un estudio de Ahrefs realizado en mayo del presente año, encontró que más del 70% de 900,000 mil páginas creadas en abril del mismo año tenían contenido total o parcialmente generado por IA.

En este punto, es posible que, dentro de algunos años, el contenido alcance un máximo de automatización y resulte más complejo diferenciar entre discursos humanos versus artificiales. Un informe de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), afirma que hasta 90% del contenido en línea será generado por IA en 2026.

Con esto, planteamos tres movimientos digitales que podrían generar confusión y, eventualmente problemas legales entre los internautas si la tendencia continua en crecimiento.

Contenido artificial masivo

La llamada “teoría del internet muerto” ha sido mencionada por diversos lideres de compañías tecnológicas. Esta idea surge porque que existen cuentas en redes sociales administradas por modelos de lenguaje artificial. Este hecho implica que el contenido que vemos sigue “modelos matemáticos de cascada” que buscan reforzar creencias, bromas o incluso difundir virus informativos.

Así, la propagación de una noticia falsa depende del comportamiento de los usuarios y del contexto en el que circula: puede tratarse de temas políticos, financieros, emocionales o relacionados con la salud y la nutrición.

Desde el plano legal, contribuir en este tipo de contenidos puede provocar quejas por difamación, problemas de responsabilidad civil o sanciones si se comprueba la dimensión del daño.

Profesionalización digital

El acceso incontrolable a herramientas de IA ha disparado la proliferación de perfiles que aparentan profesionalización sin contar con formación, certificación o experiencia verificable. Muchos usuarios se dejan llevar por la ilusión de autoridad que generan los altos números de seguidores, la estética pulida o el uso de lenguaje técnico que da nacimiento a millones de expertos en todas las áreas.

Los problemas legales aparecen cuando se derrumba la falsa apariencia de autoridad y se detectan casos de responsabilidad civil, estafas, fraude por suplantación de credenciales y publicidad engañosa. En diversas plataformas se ha documentado el crecimiento de perfiles que utilizan lenguaje especializado —a veces apoyado por IA— para simular autoridad profesional, lo que difumina la frontera entre divulgación, opinión y asesoría regulada.

Movimientos socio-digitales

La historia digital está registrando narrativas, creencias o causas amplificadas por algoritmos que desencadenan cascadas de indignación colectiva, debates acalorados y escalas al plano físico o real. Esto se traduce en protestas, boicots, campañas de presión o prácticas comunitarias basadas en información no verificada.

Aquí, los retos se delinean entre límites de libertad de expresión y responsabilidad, identificar a autores y amplificadores de contenidos, nexos causales entre publicaciones y daños, e incluso el impacto transnacional de estas acciones.

Como creadores activos de contenido somos la primera línea de defensa para evitar difundir información financiera sin respaldo, dietas peligrosas, conductas de riesgo disfrazadas de disciplina o participar en movimientos que inciten a la violencia. Al final, seguir estas tendencias puede acarrear problemas legales.