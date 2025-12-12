Blog - Addictware

Tag TeleVía, entre los mejores regalos para quienes disfrutan la carretera

La movilidad inteligente marca la nueva tendencia de regalos útiles para una conducción más ágil.

Las fiestas de fin de año se acercan y con ellas llega la pregunta inevitable: ¿qué regalar? Según datos de Kantar México, en 2024 los mexicanos planeaban gastar en promedio $5,522.00 pesos en obsequios durante la temporada navideña. Sin embargo, cada vez más personas buscan regalos que tengan un verdadero uso, que no sean desechables y que aporten valor en el día a día de sus seres queridos.

En un momento en que la movilidad, la tecnología y la eficiencia se han convertido en parte esencial del estilo de vida moderno, los presentes que combinan estos tres elementos son los más apreciados por los conductores. Para los amantes de los viajes por carreteras, los mejores obsequios son aquellos que mejoran su experiencia al volante y les brindan comodidad en cada trayecto. Para evitar filas en las casetas, contar con el Tag adecuado en cobertura y estilo, se ha vuelto imprescindible.

TeleVía ofrece una variedad de Tags para cada perfil de usuario: Black Tag, Tag Clásico y Tags edición Disney con personajes del universo Marvel y la saga Star Wars. Estos se adaptan a todo tipo de conductor, desde familias viajeras hasta profesionistas en constante movimiento y entusiastas de las escapadas de fin de semana. Su instalación es sencilla y brindan amplia cobertura a nivel nacional. En un contexto donde el cobro electrónico en casetas se vuelve indispensable y la tendencia apunta a que las autopistas operen casi al 100% con pago digital, tener un Tag con gran cobertura y estilo es clave para viajar sin interrupciones.

El mejor regalo para los conductores es el que les da libertad. En TeleVía buscamos que cada viaje sea una experiencia más ágil, segura y sin estrés. Nuestros Tags no solo facilitan los traslados, también conectan a las personas con lo que más valoran: su tiempo.

Otros regalos con propósito para sorprender a los amantes de los viajes pueden ser:

Cámaras de reversa o dashcams: ideales para quienes buscan seguridad adicional y registro en video de sus viajes.

Cargadores inalámbricos y soportes magnéticos para smartphone: perfectos para mantener el teléfono a la vista y evitar distracciones.

Kits de limpieza y cuidado premium: porque un verdadero amante de los autos sabe cómo mantener el vehículo impecable.

Experiencias de manejo en pista o cursos de conducción avanzada: para quienes disfrutan sentir la adrenalina al máximo.

Regalar tecnología útil y experiencias que realmente se aprovechan en el día a día refleja una nueva forma de celebrar: más consciente, funcional y orientada a mejorar la calidad de vida.