Conectividad en expansión: México entra en una fase clave de actualización de redes móviles

México atraviesa un momento clave para la evolución de sus servicios móviles. Según datos de The Competitive Intelligence Unit (CIU), México alcanzó 158 millones de líneas móviles activas al tercer trimestre de 2025, equivalente a una penetración del 121.2%. Este crecimiento sostenido, sumado a la expansión de 4G, el despliegue progresivo de 5G y la presión por mejorar la continuidad operativa, está llevando a los operadores —tanto MNO como OMV— a replantear su arquitectura tecnológica.

Un sector bajo presión y en transformación

El ecosistema móvil mexicano enfrenta varios retos simultáneos: optimización del uso del espectro, exigencias regulatorias, presión por reducir costos operativos, demanda creciente de servicios de baja latencia y la necesidad de gestionar redes cada vez más complejas.



Al mismo tiempo, la competencia ha impulsado la diversificación de ofertas, el lanzamiento de nuevos OMV y la adopción de soluciones digitales que permitan operar con mayor agilidad y resiliencia.

Nuevas soluciones para un mercado que necesita evolucionar

Ante este panorama, tecnologías como las soluciones Multi-Local, la virtualización de funciones de red (vCore, vIMS), los BSS modulares y las plataformas de gestión unificada se han convertido en herramientas clave para que los operadores mantengan calidad de servicio, escalabilidad y cumplimiento regulatorio.

En este contexto, anunciamos la disponibilidad en México de nuestro portafolio de soluciones integrales para la gestión de redes móviles y sistemas empresariales, orientado a acelerar la modernización de operadores en un mercado donde la convergencia tecnológica ya es una necesidad operativa.

Las soluciones incluyen:

Core Network nativo en la nube, preparado para soportar servicios avanzados, voz sobre IMS y escenarios de alto tráfico.

Plataformas BSS modulares, que permiten digitalizar procesos clave como facturación, activación, autoservicio y gestión de clientes.

Modelos de despliegue flexibles, adecuados para operadores establecidos, OMV en lanzamiento y proveedores que buscan escalar su operación sin incrementar infraestructura propia.

El papel de JSC Ingenium en el ecosistema mexicano

La tecnología de la compañía está diseñada para integrarse con las redes existentes y cumplir con las obligaciones regulatorias vigentes en México, facilitando la continuidad operativa en escenarios donde conviven redes legacy, 4G y 5G.

JSC Ingenium acompañará a los operadores locales en tres frentes:

Integración técnica y puesta en marcha, asegurando despliegues ágiles.

Formación operativa, para fortalecer las capacidades internas de los operadores.

Optimización continua, adaptando la red y los procesos conforme evoluciona el mercado mexicano.

Acompañamiento y enfoque de largo plazo

Nuestra oferta no se limita al suministro tecnológico: nuestro objetivo es construir capacidades sostenibles en los operadores, impulsando redes más robustas y operaciones más eficientes en un entorno cada vez más competitivo.

México está viviendo una evolución acelerada en la manera en que sus ciudadanos y empresas se conectan. Para los operadores, modernizar sus redes y procesos ya no es una opción, sino un paso necesario para mantenerse competitivos. Desde JSC Ingenium queremos acompañar ese proceso con soluciones probadas y un enfoque de trabajo conjunto con los equipos locales.