Blog - Addictware

Rokumendaciones para estas fiestas y disfrutar en casa!

Los dispositivos Roku pueden ser el regalo ideal, ya que puedes disfrutar de buen contenido de streaming en familia o con amigos. Aprovecha las promociones navideñas!

Si este año te portaste bien y aún no sabes qué pedir de regalo y tampoco sabes qué darles a tus seres queridos, te compartimos la siguiente guía de regalos para hacer que los momentos con familia o amigos sean aún más especiales con maratones de películas y tus series favoritas de temporada con dispositivos Roku.

Transforma cualquier televisión en un centro de entretenimiento lleno de diversión con los reproductores Roku. Gracias a su diseño compacto, son ideales para viajes o para llevarlo fácilmente a donde quieras. Es el regalo perfecto para quienes aman disfrutar en todos lados de la magia del streaming.

Roku Streaming Stick. Este modelo básico ofrece una experiencia de streaming intuitiva en cualquier televisión HD, o incluso hasta en un proyector. Es la opción perfecta para quienes desean actualizar su pantalla fácilmente y acceder a todo su contenido favorito sin complicaciones.

Roku Streaming Stick Plus. Esta opción ofrece una imagen 4K brillante y colores HDR vívidos por si buscas ese “plus” en tu entretenimiento. Transforma sin esfuerzo tu televisor inteligente.

Roku TV: el regalo ideal para quienes quieren renovar su televisor

¿Quieres que tu regalo destaque?, sorprende a esa persona especial con una Roku TV. Gracias al sistema operativo de Roku integrado, el cual es inteligente e intuitivo, es posible acceder al instante a las aplicaciones favoritas, gratuitas o de suscripción, así como a sus canales y contenidos preferidos, todo desde un solo control. Aquí te compartimos algunas recomendaciones de modelos Aiwa y Hyundai Electronics que seguramente se convertirán en el centro de diversión del hogar.

La Roku TV Aiwa AW43RKQ de 43" ofrece una resolución Full HD. Su diseño compacto la hace ideal para cualquier espacio ofreciendo entretenimiento accesible desde casa o cualquier lugar.

La Roku TV Hyundai Electronics HYLED6007QR de 60" ofrece una experiencia 4K UHD inmersiva con HDR10 y un elegante diseño sin bordes.

Cualquiera que sea tu elección, ya sea un reproductor o una TV con el sistema operativo de Roku, todos los equipos son compatibles con los asistentes de voz más populares. Además, incluyen acceso gratuito a The Roku Channel, la plataforma sin costo con un amplio catálogo de películas, series y canales para todos los gustos.

Una vez que ya tengas tu producto Roku favorito, disfruta de un maratón de streaming navideño, aquí algunas Rokumendaciones:

Aplicaciones gratuitas

The Roku Channel: Renovaciones Honestas: un cambio festivo / Adornando la Navidad / La víspera de Navidad / El árbol de Navidad / Nada como la familia / La casa de Navidad de Thomas Kinkade / Blizzard, el reno mágico / Navidad a la medida.

Free TV: A Sunburnt Christmas / Una navidad de perros / Un árbol de navidad de un millón de dólares / La navidad no tiene precio / El tercer deseo.

Pluto TV: disfruta del contenido de los canales Cine Navidad / Cine Estelar / Cine Acción.

Runtime: Navidad vuelve a casa / Mejor otro día.

Tubi: Arthur Christmas / Christmas with the Kranks / Bad Santa / Mi Dulce Navidad / Juntos en Navidad.

Aplicaciones de suscripción

Disney+: Guardianes de la Galaxia: especial de las fiestas / Nutcrackers / Casi un cuento de navideño / Mi pobre angelito.

HBO Max: Navidad en vivo / Navidad en armonía / Gremlins / Una navidad de locos / Christmas in the Spotlight.

Paramount+: Querido Santa / The Loud House: una navidad muy loud / Paw Patrol: especial de navidad / A Fairly Odd Christmas / Albert / Santa Hunters.

ViX Premium: Mirreyes vs Godínez: convivio navideño (estreno 5 de diciembre) / El sabor de la navidad / Un like de navidad.

Universal+: Love Actually / Last Christmas: otra oportunidad para amar / Elf / Navidad en Londres / Sorpresa de navidad.

Roku tiene buenas noticias ¡Aprovecha estas súper promociones!

Si ya eres usuario de Roku o adquieres un producto en estas fechas, obtén 1 mes de Universal+. La promoción es válida del 4 de noviembre al 22 de enero de 2026 y aplica únicamente para nuevos suscriptores de Universal+ con una cuenta activa en Roku, ya sean usuarios existentes o nuevos.

ViX Premium: estas fiestas, disfruta más por menos: 3 meses de ViX Premium por solo $99 MXN al mes, lo que equivale a un 33% de descuento del 18 de diciembre al 1 de enero.

¡Roku te desea felices fiestas!