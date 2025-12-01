Blog - Addictware

La IA redefinirá la gestión de personas en América Latina en 2026

En un contexto donde la IA avanza más rápido que la capacidad de reacción de las empresas, se anticipa una realidad clara: la región debe transformarse o corre el riesgo de quedar atrás.

América Latina está acelerando el uso de inteligencia artificial en la gestión de personas, lo que está transformando cómo las organizaciones atraen, desarrollan y cuidan su talento. El estudio Tendencias en HR 2026: Las 6 claves que la IA está redefiniendo en la Gestión de Personas, presentado por Buk, revela que entre 45% y 50% de los departamentos de Recursos Humanos en la región ya utilizan Inteligencia Artificial (IA), cifra que supera a Estados Unidos (26%) y se acerca a Europa (46%). Además, 67% de las grandes empresas latinoamericanas ha incrementado su adopción de IA en los últimos dos años, según IBM (2024), reflejando un enfoque pragmático para resolver retos inmediatos en reclutamiento, aprendizaje y desempeño.

Este avance ocurre en un contexto complejo. El Banco Mundial estima que solo la mitad de los empleos en la región puede beneficiarse directamente de la IA por las brechas de infraestructura y habilidades digitales. A su vez, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calcula que 84 millones de empleos están expuestos a la automatización, lo que aumenta la urgencia de impulsar estrategias de reskilling y modelos de desarrollo más ágiles. A esto se suma que América Latina registra algunas de las tasas de burnout más altas del mundo, lo que vuelve esenciales las herramientas predictivas y la analítica del bienestar para proteger a los colaboradores y sostener la productividad.

La IA no está reemplazando el rol de Recursos Humanos; lo está ampliando. Hoy las áreas encargadas de atraer y cuidar al talento dentro de las organizaciones combinan datos, predicción y diseño organizacional como nunca antes. Las empresas que entienden e integran estas tendencias no solo elevarán su productividad, sino que construyen culturas más justas, transparentes y preparadas para el futuro.

El documento identifica seis transformaciones que ya están en marcha y que configuran la hoja de ruta hacia 2026. Las 6 tendencias en Recursos Humanos para 2026 son:

1. Ecosistema de Habilidades IA. La IA mapeará y certificará las habilidades reales de cada persona, permitiendo reemplazar estructuras rígidas por redes dinámicas de talento. Las organizaciones podrán detectar capacidades ocultas, mover a los colaboradores entre proyectos con agilidad y reducir la dependencia de contrataciones externas.

2. AI Career Coach. Plataformas de IA democratizarán el coaching profesional al ofrecer diagnósticos personalizados, rutas de aprendizaje adaptativas y microcoaching continuo. Cada trabajador recibirá orientación específica para su rol, experiencia y ritmo, logrando un desarrollo accesible y sostenido.

3. Digital Twins – Bienestar Predictivo. Las empresas crearán réplicas digitales de su organización para simular decisiones antes de aplicarlas. Esto permitirá anticipar riesgos de burnout, sobrecarga o desconexión, diseñando políticas de bienestar basadas en evidencia y no en intuición.

4. Más allá del CV. La preselección evolucionará hacia modelos asistidos por IA que evalúan historia, comunicación, competencias y potencial del candidato. Se dejará atrás el CV tradicional, permitiendo identificar talento no convencional y reducir sesgos en los primeros filtros.

5. Gobernanza Colaborativa de IA. Las organizaciones incluirán a empleados y líderes en la supervisión de los sistemas algorítmicos que influyen en procesos como selección, desempeño o movilidad. La meta será asegurar transparencia, equidad y confianza en el uso de IA.

6. Todos somos líderes (Modelo D–V–I). Los roles de entrada evolucionarán para dirigir, validar e integrar sistemas inteligentes. En lugar de ejecutar tareas operativas, los nuevos profesionales aprenderán a orientar y supervisar tecnologías, desarrollando liderazgo desde el primer día.

Para América Latina, estas transformaciones representan una oportunidad estratégica para acelerar su madurez tecnológica, aumentar la productividad y crear organizaciones más ágiles, transparentes y preparadas para un futuro donde humanos e IA colaboren de forma natural. Otro hallazgo del estudio revela que la gestión de personas será híbrida, predictiva y basada en datos verificables, aunque profundamente humana en sus implicaciones culturales y éticas.

En un contexto donde la IA avanza más rápido que la capacidad de reacción de muchas organizaciones, el estudio anticipa una realidad clara: la región debe transformarse o corre el riesgo de quedar atrás. Las empresas que no incorporen nuevas competencias, herramientas predictivas y normas claras para el uso de algoritmos quedarán rezagadas en competitividad y talento. Buk insiste en que el futuro del trabajo no sucederá en 2026, sino que ya es una realidad presente.

Sobre el estudio

El Estudio de Tendencias HR 2026 se desarrolló mediante una metodología mixta que combinó análisis cualitativo, revisión documental y estudio comparativo. La información fue codificada en seis macroejes —habilidades, desarrollo profesional, bienestar, selección, ética y liderazgo— que permitieron identificar patrones emergentes y profundizar en cómo la inteligencia artificial está reconfigurando la gestión de personas. El estudio, realizado entre septiembre y noviembre de 2025, ofrece una visión integral del avance tecnológico en América Latina y de las oportunidades que abre para las organizaciones de la región.