Prime Gaming es un beneficio de la membresía de Amazon Prime, que ofrece a los jugadores una gran cantidad de contenido y beneficios.
Bienvenidos a la actualización de contenido de octubre. Prime Gaming es un beneficio incluido en la membresía de Amazon Prime, una membresía todo en uno que ofrece ahorros, conveniencia y entretenimiento.
La selección de juegos de octubre incluye varios títulos como: DragonStrike, Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York, Tormented Souls, EMPTY SHELL, Fallout: New Vegas Ultimate Edition, True Fear: Forsaken Souls Part 1, XCOM® 2, Hellslave, True Fear: Forsaken Souls Part 2, Lost & Found Agency Collector's Edition, Fallout 3: Game of the Year Edition, You Will Die Here Tonight, Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest y Halloween Stories: Horror Movie Collector's Edition.
Los miembros de Amazon Prime pueden reclamar estas ofertas por tiempo limitado en primegaming.com.
Prime Gaming ofrece varios títulos gratuitos durante todo octubre, ¡con los primeros juegos disponibles para reclamar! La selección de este mes trae intrincadas narrativas vampíricas en Vampire: The Masquerade - Reckoning of New Yorky acción post-apocalíptica en Fallout: New Vegas Ultimate Edition. Vuelve cada jueves para reclamar tus juegos gratuitos en primegaming.com.
- Ya disponible DragonStrike [Código GOG] – ¡La Guerra de la Lanza ha comenzado! Los viles ejércitos de Dragon están arrasando y los dragones malvados proyectan largas y oscuras sombras sobre las tierras de Ansalon. Toda esperanza de victoria reside en los Caballeros Solamnic, esos valientes luchadores que se lanzan al combate aéreo a lomos de sus fieles y poderosas monturas: los dragones buenos de Krynn.
- Ya disponible Tormented Souls [Amazon Games App] – ¡El survival horror clásico ha vuelto! Inspirado en las series originales de Resident Evil y Alone in the Dark, Tormented Souls se moderniza con un nuevo giro en la aventura de perspectiva fija, mientras Caroline Walker investiga la misteriosa desaparición de dos niñas gemelas en una aterradora mansión convertida en hospital.
- Octubre 9 XCOM® 2[Código GOG] – La Tierra ha cambiado. Han pasado veinte años desde que los líderes mundiales ofrecieron una rendición incondicional a las fuerzas alienígenas. XCOM, la última línea de defensa del planeta quedó diezmada y dispersa. Ahora, en XCOM 2, los alienígenas gobiernan la Tierra, construyendo ciudades brillantes que prometen un futuro brillante para la humanidad en la superficie, mientras ocultan una agenda siniestra y eliminan a todos los que discrepan de su nuevo orden.
- Octubre 9 Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York [Epic Games Store] – Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York es un juego narrativo ambientado en el Universo de World of Darkness. Juega como uno de los miembros de los Clanes de Vampiros en un cambiante panorama político entre la Camarilla y los Anarquistas mientras intentas sobrevivir.
- Octubre 16 EMPTY SHELL [Código GOG] – EMPTY SHELL te sumergirá en un oscuro entorno industrial, una instalación secreta en una isla japonesa en medio de la nada. Cada voluntario ha firmado un contrato para una "operación de recuperación" sin conocer demasiados detalles.
- Octubre 16 Fallout: New Vegas Ultimate Edition [Código GOG] – Fallout: New Vegas Ultimate Edition incluye el conjunto completo de contenido adicional altamente aclamado: Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues y Lonesome Road. Para endulzar el trato, estarás armado con el último arsenal de armas únicas, tipos de munición y recetas de los paquetes de contenido adicional más recientes: Courier’s Stash y Gun Runners Arsenal. Ya seas un explorador experimentado de Mojave o juegues por primera vez, encontrarás más amigos y enemigos que hacer, más consecuencias para tus acciones y más oportunidades para vivir en gloria o infamia en todo el Westland.
- Octubre 16 True Fear: Forsaken Souls Part 1 [Código GOG] – True Fear: Forsaken Souls toma lo mejor del thriller psicológico, mezclándolo con mecánicas de juego divertidas e intuitivas. Las cinemáticas, los rompecabezas y las fases de objetos ocultos han sido cuidadosamente desarrollados y están inmersos en una atmósfera única y opresiva. El Episodio 1, el primero de una trilogía, será recordado durante mucho tiempo.
- Octubre 23 Hellslave [Código GOG] – El mundo está llegando a su fin y la humanidad está al borde de la extinción. Sálvala de una invasión demoníaca haciendo un pacto con el Diablo y alaba a uno de los 6 demonios para evitar la desaparición de la humanidad en la oscuridad. Usa tu poder demoníaco recién adquirido contra los invasores, pero podría tener un impacto mayor en ti de lo que pensabas...
- Octubre 23 True Fear: Forsaken Souls Part 2 [Código GOG] – True Fear: Forsaken Souls Part 2 es la secuela de uno de los juegos de escape de terror mejor valorados, aclamado por su historia y la atmósfera de misterio de terror.
- Octubre 23 Lost & Found Agency Collector's Edition [Legacy Game Code] – Juega a este nuevo y genial juego de objetos ocultos de AVI Games. Recibe y cumple pedidos de la agencia de detectives "Lost & Found Agency" para buscar objetos perdidos y ve a lugares fascinantes llenos de acertijos y misterios. Explora lugares peligrosos, descifra pistas y descubre los secretos que conducen a la solución. Encuentra los objetos perdidos y resuelve el crimen, confirmando tus habilidades e intuición.
- Octubre 23 Fallout 3: Game of the Year Edition [Código GOG] – With Fallout 3: Game of the Year Edition, experimenta el juego más aclamado de 2008 como nunca antes. Crea un personaje de tu elección y desciende a un mundo post-apocalíptico impresionante donde cada minuto es una lucha por la supervivencia. Fallout 3: Game of the Year Edition incluye los cinco paquetes de contenido adicional del juego Fallout 3.
- Octubre 30 You Will Die Here Tonight [Código GOG] – Juega como cada miembro de la élite Aries Division, separados por fuerzas misteriosas. Explora la mansión y cambia sin problemas a un combate arcade trepidante cuando huir ya no sea una opción.
- Octubre 30 Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest [Amazon Games App] – Explora los mitos y monstruos del último desierto primigenio de Europa. Juega como Maia, quien llega al antiguo Bosque de Białowieża buscando explorar la historia de su familia. Descubre la Rabia en un juego de aventuras inspirado en la experiencia del legendario juego de rol de mesa Werewolf: The Apocalypse.
- Octubre 30 Halloween Stories: Horror Movie Collector's Edition [Amazon Games App] – ¡La pesadilla continúa con otra nueva historia para aterrorizar! ¡Elephant Games presenta con orgullo Halloween Stories: Horror Movie!