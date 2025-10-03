Blog - Addictware

Ya disponible el contenido de juegos de octubre en Prime Gaming

Prime Gaming es un beneficio de la membresía de Amazon Prime, que ofrece a los jugadores una gran cantidad de contenido y beneficios.

Bienvenidos a la actualización de contenido de octubre. Prime Gaming es un beneficio incluido en la membresía de Amazon Prime, una membresía todo en uno que ofrece ahorros, conveniencia y entretenimiento.

La selección de juegos de octubre incluye varios títulos como: DragonStrike, Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York, Tormented Souls, EMPTY SHELL, Fallout: New Vegas Ultimate Edition, True Fear: Forsaken Souls Part 1, XCOM® 2, Hellslave, True Fear: Forsaken Souls Part 2, Lost & Found Agency Collector's Edition, Fallout 3: Game of the Year Edition, You Will Die Here Tonight, Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest y Halloween Stories: Horror Movie Collector's Edition.

Los miembros de Amazon Prime pueden reclamar estas ofertas por tiempo limitado en primegaming.com.

Prime Gaming ofrece varios títulos gratuitos durante todo octubre, ¡con los primeros juegos disponibles para reclamar! La selección de este mes trae intrincadas narrativas vampíricas en Vampire: The Masquerade - Reckoning of New Yorky acción post-apocalíptica en Fallout: New Vegas Ultimate Edition. Vuelve cada jueves para reclamar tus juegos gratuitos en primegaming.com.