Blog - Addictware

El Control Remoto cumple 70 años

Es increíble pensar cómo un objeto tan pequeño ha cambiado tanto nuestra forma de ver televisión y disfrutar del entretenimiento en casa.

Hace siete décadas, cambiar de canal implicaba levantarse del sillón. Todo cambió en 1955, cuando la compañía Zenith presentó el Flash-Matic, el primer control remoto inalámbrico de la historia, creado por el ingeniero Eugene Polley. Desde entonces, este pequeño dispositivo se convirtió en sinónimo de comodidad, poder y, en muchos hogares, hasta de disputas familiares por su posesión.

En estos 70 años, el control remoto evolucionó en diseño y funcionalidad: de las cajas metálicas pesadas a modelos más livianos y ergonómicos, del simple encendido y cambio de canales a controlar videograbadoras, televisores a color y, más tarde, reproductores digitales. El exceso de dispositivos dio lugar al “control remoto universal” y, más recientemente, a una nueva generación marcada por la simplicidad, el diseño minimalista y el poder de la voz.

Hoy, Roku redefine esa evolución al llevar el control remoto más allá de lo físico

Con el control remoto por voz de Roku, incluido en los reproductores Roku Streaming Stick, Roku Streaming Stick Plus y Roku Streaming Stick 4K, solo pronuncia un comando para buscar, iniciar contenido, controlar el streaming y mucho más. La búsqueda y los controles por voz están disponibles en inglés y en español.

Además, controla tu Roku TV con la voz:

“Retrocede 20 segundos”

“Reproduce el siguiente capítulo”

“Inicia Prime Video”

“Busca comedias”

“Busca películas de Tom Cruise”

El celular también se sumó a esta transformación: con la aplicación móvil gratuita de Roku, los usuarios pueden manejar cualquier dispositivo de streaming o televisor con Roku integrado o explorar fácilmente nuevos contenidos. Además, permite activar funciones especiales como el modo de escucha privada con auriculares para no molestar al resto de la casa, y pueden unirse hasta tres amigos con sus teléfonos también.

De un gatillo metálico, a los controles con teclado, hasta la evolución simple de hoy en diseños como los que propone Roku, el control remoto evolucionó junto con la televisión y el streaming, manteniendo su esencia: dar más comodidad y libertad al espectador.