Este “Día del Adulto Mayor”, respalda tu historia ( y tus “Piolines”) con Kingston

Cuando la memoria se llena, la primera solución suele ser borrar contenido; sin embargo, recomendamos hacer respaldos periódicos de toda esa información.

Las fotos familiares, los videos de vacaciones, los stickers de WhatsApp y hasta los clásicos “piolines” de buenos días son parte de la memoria digital que guardamos en nuestros celulares. Sin embargo, cuando la memoria se llena, la primera solución suele ser borrar contenido… y muchas veces ahí se van desde memes muy graciosos hasta recuerdos dignos de volver a ver.

Para evitar ese dolor de cabeza, recomendamos hacer respaldos periódicos de toda esa información. Con dispositivos como el SSD externo Kingston XS1000, es posible liberar espacio de forma rápida, segura y sin tener que elegir entre borrar memes o conservar recuerdos y en este “Día del adulto mayor”, una buena manera de celebrar el 1 de octubre es ayudándoles a guardar esa información que tanto añoran en su celular y liberarles espacio sin sacrificar sus mejores “piolines”.

Tips básicos para respaldar tu celular:

Conecta tu smartphone al SSD XS1000 y a través del sistema de archivos, haz una copia de tus carpetas de fotos o descargas donde almacenas tus stickers y memes.

Hazlo de manera periódica (una vez al mes es suficiente) para mantener tu dispositivo siempre ligero.

Guarda copias en más de un lugar: nube + SSD XS1000 es la combinación ideal.

¿Por qué el SSD externo XS1000 de Kingston?

Su diseño compacto lo hace tan portátil que cabe en cualquier bolsa o mochila.

Ofrece hasta 2 TB de capacidad , suficiente para guardar miles de fotos, videos en HD y todos los memes que quieras.

Con velocidades de lectura de hasta 1,050 MB/s , el respaldo es cuestión de segundos.

Funciona con computadoras Windows, Mac y hasta dispositivos móviles, sin configuraciones complicadas.

Respaldar no solo libera espacio en el celular, también asegura que tus recuerdos estén protegidos ante cualquier pérdida o accidente. Con el Kingston XS1000 puedes tener la tranquilidad de que siempre habrá lugar para más fotos, videos y, claro, para esos “piolines” que nunca deben faltar.

Protege tus recuerdos más importantes y recuerda que #KingstonTeRespalda