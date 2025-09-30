Blog - Addictware

¿Tu smartphone es el mejor accesorio para las fiestas? OPPO Reno14 es la respuesta

OPPO se inspiró en la cultura global y capturó la energía de la estética Y2K: un retrofuturismo único, nacido del optimismo tecnológico y de una visión audaz hacia el futuro digital.

En una industria donde el diseño de los smartphones suele apostar por un minimalismo seguro y discreto, OPPO hizo un cuestionamiento distinto: ¿qué pasaría si tu teléfono complementará tu look de fiesta? Para descubrirlo, OPPO se inspiró en la cultura global y capturó la energía de la estética Y2K: un retrofuturismo único, nacido del optimismo tecnológico y de una visión audaz hacia el futuro digital. La nueva serie Reno14 transforma esta visión con su impresionante e innovador diseño iridiscente para impregnar la esencia Y2K en el dispositivo. Esto es más que un diseño; es una declaración de moda para los creadores de momentos que nacieron para brillar.

La tendencia Y2K no solo ha regresado. Da vida a tu nuevo accesorio

Diseñamos el smartphone Reno14 para que sea tu accesorio favorito. Al inspirarnos en el renacer de la tendencia de moda global Y2K, creamos un teléfono que llama la atención. Su innovador diseño iridiscente captura esta energía vibrante y expresiva, con sus miles de micro patrones que dispersan la luz en una aurora, semejante a un líquido que se mueve contigo, para convertirlo en el accesorio perfecto para destacar en cualquier fiesta. Así, Reno14 te convertirá en el alma de la fiesta, al ser la expresión tangible de la actitud “hecho para brillar”.

La tecnología detrás del brillo

Ese resplandor de metal líquido del Reno14 está cuidadosamente diseñado. No solo elegimos un color; lo desarrollamos desde cero, al apilar 12 capas diferentes—el doble que la generación anterior—para crear un acabado que se siente vivo. Adicionalmente, pulimos la superficie cinco veces a nivel microscópico, lo que genera millones de pequeños prismas que captan la luz, cada uno midiendo menos de un tercio del grosor de un cabello humano. ¿El resultado? Un espectro de colores deslumbrante y cambiante al moverse contigo. Incluso le dimos a la cámara su propio diseño de aura degradado, un suave resplandor que hace que toda su apariencia sea perfectamente armónica y con un estilo natural.

Una nueva sensación: un toque de vidrio aterciopelado

Para elevar la experiencia sensorial, OPPO desarrolló el vidrio aterciopelado. Al desafiar la sensación fría asociada a tocar el vidrio, este acabado ofrece una textura cálida, suave y sedosa, gracias al grabado de más de 10 millones de microcristales en la superficie del vidrio. Además, un proceso de pulido químico personalizado crea luego una estructura única, similar al coral, que le da al vidrio su característica sensación al tacto suave, amigable con la piel y resistente a las huellas dactilares.

Forma perfecta, función resistente

La serie Reno14 está diseñada para durar, pero el modelo Reno14 es superior con su acabado de vidrio uniforme. Esta maravilla de la ingeniería está fabricada con un bloque de vidrio, lo que permite que el cuerpo fluya de manera continua desde la cubierta trasera hasta el módulo de la cámara, sin uniones ni cortes. El meticuloso proceso de 65 pasos, combinado con una estructura de aluminio aeroespacial, le brinda al Reno14 una resistencia excepcional, incluyendo certificaciones IP66, IP68 e IP69. Esta construcción duradera añade funciones únicas como la fotografía acuática para tomar fotos y grabar videos en 4K bajo el agua, sin necesidad de una funda resistente al agua.

Al combinar los colores brillantes del proceso OPPO glow iridiscente, la transición continua del acabado de vidrio uniforme y el tacto sedoso del vidrio aterciopelado, la serie OPPO Reno14 establece un nuevo estándar en estética de smartphones, al ofrecer un dispositivo que es una extensión del estilo personal y celebra los momentos más emotivos de la vida.

La serie OPPO Reno14 tiene un precio de $14,999 pesos y está disponible en blanco ópalo y verde luminoso; el Reno14 F tiene un precio de $9,999 pesos, disponible en azul ópalo y verde luminoso.