Looks de otoño-invierno que inspiran a atreverse con SHEIN

La moda cambia, evoluciona y se reinventa con cada temporada. Este otoño-invierno, SHEIN regresa con la segunda edición de su campaña “Atrévete con Estilo”, protagonizada por tres mujeres que personifican autenticidad, fuerza y diversidad: Karime Pindter, Ana Laura González y Priscila Arias “La Fatshionista”.

En esta entrega, la moda se tiñe de los colores propios de la temporada —verdes intensos, amarillos cálidos, cafés profundos y tonos terrosos— que se convierten en el lienzo perfecto para explorar la individualidad de cada embajadora a través de seis marcas exclusivas de SHEIN.

Karime Pindter

Karime, referente de estilo y actitud, encarna dos facetas de la moda que se complementan:

Con MISSGUIDED, abraza un estilo glamuroso, sexy y femenino, con prendas que mezclan satín, denim retro y encaje, ideales para quienes buscan brillar sin reservas. “Style for the Extraordinary” es la invitación a atreverse a ser el centro de todas las miradas.

En contraste, Poeselle ofrece un lado más casual y moderno, con básicos elegantes y femeninos que demuestran que la sofisticación también se encuentra en la sencillez. Un estilo effortless con aire refinado que, como dicta su lema, recuerda que “los mejores estilos no necesitan gritar para ser escuchados”.

Ana Laura González

Desde el mar hasta la moda, Ana Laura —surfista mexicana y voz fresca en la escena del estilo— trae consigo la libertad y energía que la caracterizan:

Maija le da vida a un espíritu boho y retro-moderno, con estampados florales y vibrantes que evocan festivales, viajes y escapes memorables. Una propuesta pensada para quienes llevan la aventura en la piel.

Glowmode, por su parte, apuesta por el activewear sofisticado, combinando estética deportiva, diseño funcional y accesibilidad. Moda deportiva de lujo accesible que conecta con mujeres que buscan moverse con estilo en cada paso.

Priscila Arias “La Fatshionista”

Voz de la moda inclusiva y referente curvy en México, Priscila muestra cómo la confianza y el glamour no conocen tallas:

Con SHEIN MOD Curve, la propuesta es cute, romántica y fresca, con estampados brillantes y cortes atrevidos que celebran la silueta femenina con un toque divertido y urbano. Una colección que apuesta por looks vibrantes y retro con actitud cool.

En SHEIN BAE Curve, el foco está en la sensualidad y el refinamiento: vestidos ajustados, encajes y drapeados diseñados para marcar presencia en cualquier salida nocturna o cita especial. Una invitación directa a disfrutar de la moda curvy más sexy y elegante.

Una campaña para atreverse a experimentar

Más que una campaña, “Atrévete con Estilo” es un reflejo de cómo la moda puede ser libre, diversa y sin etiquetas. Esta temporada, nuestra propuesta abraza el otoño-invierno con looks que se transforman entre lo glamuroso, lo casual, lo deportivo y lo romántico, demostrando que cada estilo tiene un lugar en la conversación de la moda.