5 señales de que es hora de cambiar tu celular sin afectar tu bolsillo

Con el tiempo los equipos comienzan a dar señales de obsolescencia: la batería ya no dura, el sistema no se actualiza, las fotos pierden calidad, el desempeño se vuelve lento.

Hoy tu celular es mucho más que un gadget: se ha convertido en tu oficina portátil, tu cámara de recuerdos, tu cartera digital y hasta tu entrenador personal. Pero seamos sinceros… llega un momento en el que ya no responde igual: se traba, se descarga en minutos o simplemente no alcanza lo que tu día a día exige. Y es entonces cuando aparece la gran pregunta: ¿ya es hora de cambiarlo?

De acuerdo con The Mobile Economy Latin America 2025, los adultos consideran que el smartphone es la herramienta más importante para mantenerse productivo, tanto en el trabajo como en la vida personal[1]. El problema es que, con el paso del tiempo, los equipos comienzan a dar señales de obsolescencia que no podemos ignorar.

Aquí te compartimos las cinco más comunes:

1. La batería ya no dura. Si necesitas cargar tu celular varias veces al día o se apaga de repente incluso con porcentaje, es un indicador de que la batería perdió su capacidad y ya no mejorará.

2. No puedes actualizar el sistema. Cuando tu dispositivo ya no permite descargar la última versión de Android o iOS, pierdes acceso a mejoras de seguridad y a funciones que hacen más eficiente tu experiencia.

3. Fotos y videos con calidad limitada. Si tus imágenes salen borrosas, con poca luz o los videos se traban, probablemente la cámara ya no está a la altura de lo que hoy exigen redes sociales y videollamadas.

4. Lentitud en el desempeño. Aplicaciones que se cierran solas, llamadas que se cortan o juegos que tardan en cargar son señales de que el procesador ya no es eficiente.

5. Tus necesidades cambiaron. No siempre es un problema técnico: quizá ahora trabajas más desde el celular, requieres mayor memoria o un equipo con funciones específicas que tu modelo actual no ofrece y necesitas un dispositivo con otro tipo de desempeño.

Renovar tu celular no tiene que ser complicado, ni significar un gasto imposible. Los lanzamientos recientes en telefonía, como el nuevo iPhone 17, es un recordatorio de que la tecnología avanza rápido y siempre habrá opciones que respondan mejor a lo que hoy necesitas.

Tener lo último en telefonía está al alcance de todos. En Elektra puedes encontrar los lanzamientos más esperados —sí, incluido el nuevo iPhone 17— en tienda, en elektra.mx y desde la app. Aprovecha tu Préstamo Elektra y sé de los primeros en tener acceso a la preventa exclusiva del 12 al 29 de septiembre, además con la eSIM de OUI obtén beneficios adicionales, como 10 GB incluidos por 3 meses. Una solución de apoyo inmediato, sin complicaciones y con un extra que hace la diferencia. Al final, cambiar de smartphone no es solo tener un dispositivo más nuevo, sino asegurar que tu herramienta más importante te acompañe al ritmo de tu vida.