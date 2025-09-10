Blog - Addictware

De la entrada al postre: sabores mexicanos para tu mesa

Con la freidora de aire, cada platillo se cocina en menos tiempo, con un toque crujiente y delicioso, usando mucho menos aceite.

La gastronomía mexicana ocupa el 3er lugar entre las mejores cocinas del mundo, con una calificación promedio de 4.52 estrellas, de acuerdo con el ranking global de Taste Atlas 2024/2025.

La comida es el corazón de nuestras fiestas patrias. De hecho, el 59% de los mexicanos prepara al menos un platillo tradicional para el 15 de septiembre, según un estudio de Agenda Tracking publicado por El Instituto. Esto confirma que la mesa mexicana es tan protagonista de la celebración como el propio Grito de Independencia.

Porque la mejor manera de celebrar es disfrutando de nuestra cocina, Xiaomi propone un menú patrio preparado íntegramente en la freidora de aire. Con ella, cada platillo se cocina en menos tiempo, con un toque crujiente y delicioso, usando mucho menos aceite. Así, tradición e innovación se encuentran en la mesa para brindar sabor, practicidad y una opción más saludable, sin perder la esencia de lo mexicano.

ENTRADA: Esquites crujientes

Ingredientes (4 porciones):

4 tazas / 500 g de granos de elote desgranado.

Aceite en spray

1 rama de epazote picado finamente

½ taza de queso fresco rallado

½ taza de mayonesa

2 limones

Chile en polvo o piquín al gusto

Sal al gusto

Preparación:

Precalienta la freidora de aire a 200 °C.

Coloca los granos de elote en un tazón, rocíalos con aceite en spray y un poco de sal.

Cocina los granos en tu freidora Xiaomi durante 10–12 minutos, agitando a la mitad del tiempo para que se doren parejo.

Al sacar, mézclalos con epazote y jugo de limón.

Sirve en vasitos con mayonesa, queso y chile en polvo al gusto.

PLATO FUERTE: Sopes de chicharrón prensado

Ingredientes (4 porciones):

8 sopes (pueden comprarse listos o hacerse con masa de maíz)

200 g de chicharrón prensado

150 g de frijoles refritos

Aceite en spray

Lechuga, crema y queso fresco

Preparación:

Introduce los sopes en tu freidora Xiaomi y rocíalos ligeramente con aceite en spray.

Dora a 180 °C por 5–6 minutos hasta que queden crujientes.

Mientras, calienta el chicharrón prensado (en sartén o microondas).

Unta frijoles en cada sope, agrega el chicharrón prensado y regresa a la freidora 3 minutos más a 180 °C. Decora con lechuga, crema y queso.

POSTRES: Churros

Ingredientes (6 grandes):

1 taza de agua

1 cucharada de mantequilla

1 cucharadita de azúcar

1 pizca de sal

1 taza de harina de trigo

1 huevo

Azúcar y canela para espolvorear

Preparación:

Hierve el agua con la mantequilla, azúcar y sal.

Retira del fuego y añade la harina, mezclando hasta formar una masa espesa.

Deja enfriar un poco, agrega el huevo y bate hasta integrar.

Coloca la masa en una manga con duya en forma de estrella y forma los churros sobre papel encerado.

Mete los churros a la freidora Xiaomi a 190 °C y cocina por 10–12 minutos hasta dorar.

Al salir, pásalos sobre una mezcla de azúcar y canela.

Opcional: sirve con chocolate, cajeta o lechera.

Haz que tu celebración sea más ligera y deliciosa con Xiaomi Smart Air Fryer. Cocina tus recetas mexicanas favoritas de forma rápida, saludable y sin complicaciones, para disfrutar al máximo con tus seres queridos en estas fechas.