Alexa ayuda a estar más conectados

Los recordatorios para tomar medicinas, la programación de alertas y las videollamadas, son algunas de las funciones que más acompañan a los adultos mayores en el país.

La tecnología de voz se ha convertido en una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida, la independencia y la conexión de los adultos mayores con sus seres queridos. Alexa, a través de los dispositivos Echo, ofrece una gama de funcionalidades que responden directamente a sus necesidades diarias, desde la organización personal hasta el entretenimiento y la comunicación.

Un reciente estudio de Amazon y Nielsen sobre los hábitos de los usuarios de asistentes de voz en México revela que Alexa es el líder en el mercado, con el mayor nivel de conocimiento (74%) entre los mexicanos. Los datos demuestran que las funciones más utilizadas son precisamente aquellas que pueden ofrecer un gran valor a los abuelos:

Recordatorios para el día a día

48% de los usuarios de Alexa utiliza la función para programar alertas y recordatorios. Para los adultos mayores, esto es invaluable para no olvidar la toma de medicamentos, citas médicas o simplemente recordar un cumpleaños familiar. Pueden probar diciendo: “Alexa, pon un recordatorio para tomar mis medicinas” y Alexa lo programará pidiendo los detalles adicionales necesarios.

Conexión con la familia

Las llamadas de voz y video son clave para mantener el contacto. Los dispositivos Echo permiten hacer llamadas y, en el caso de dispositivos con pantalla como el Echo Show, videollamadas con hijos y nietos de manera sencilla con solo pedirlo con la voz. Pueden hacerlo diciendo: “Alexa, haz una videollamada a Luisito”.

Música y entretenimiento

Escuchar y controlar música es la función más popular, usada por 68% de los usuarios. Los abuelos pueden disfrutar fácilmente de sus canciones favoritas de cualquier época, estaciones de radio o audiolibros, lo que fomenta la estimulación cognitiva y el bienestar emocional. Es fácil encontrar música que el abuelo disfrute diciendo “Alexa, pon música de los 50’s”.

Control del hogar y seguridad

43% de los usuarios conecta su asistente a dispositivos de hogar inteligente. Para un adulto mayor, poder encender o apagar luces, ventiladores o la televisión con la voz representa una mayor comodidad y seguridad, especialmente para aquellos con movilidad reducida. Es fácil decir “Alexa, prende la luz de la sala” o incluso programar rutinas que prendan la luz automáticamente al oscurecer desde la App de Alexa.

Acceso a información al instante

30% de los usuarios se mantiene actualizado con las noticias a través de Alexa. Además, pueden consultar el clima, buscar recetas o pedir que se les lea en voz alta un audiolibro de Audible, manteniendo su mente activa y conectada con el mundo. “Alexa, ¿va a llover hoy?”, “dame una receta de pollo”, o “dame las noticias”.

El mismo estudio destaca que los asistentes de voz se perciben como “amigos y ayudantes”, reforzando su papel como facilitadores de la vida diaria y acompañantes emocionales, especialmente en fechas conmemorativas.

Si estás buscando un regalo para tu abuelo en su día especial, puedes conocer más sobre los dispositivos Echo y sus variados modelos en Amazon.

Con estas capacidades, Alexa se convierte en un aliado para que los abuelos disfruten de mayor independencia, al mismo tiempo que mantienen un lazo constante con sus seres queridos.