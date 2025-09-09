Blog - Addictware

Garantizar la continuidad eléctrica en el sector salud es una necesidad crítica

Las soluciones inteligentes de administración y respaldo de energía fortalecen la resiliencia hospitalaria y aseguran la continuidad operativa.

La continuidad operativa de los servicios de salud depende, en gran medida, de la estabilidad del suministro eléctrico. En México, esta realidad cobra una relevancia urgente ante un sistema de salud en transición, con altos niveles de demanda y una infraestructura energética nacional sujeta a constantes desafíos; frente a este panorama, Eaton ofrece al sector salud herramientas avanzadas que garantizan el suministro energético ininterrumpido en instalaciones hospitalarias, clínicas, laboratorios e instalaciones de TI para almacenamiento de datos de los pacientes, donde cada segundo sin energía puede poner en riesgo una vida.

Durante los últimos años, México está atravesando una transformación profunda en su modelo de salud pública y privada. La expansión, modernización y digitalización de hospitales implica una mayor demanda energética. Esto abre oportunidades para implementar tecnologías para implementar tecnologías de eficiencia energética, energías renovables y sistemas inteligentes en hospitales.

En este contexto, Eaton se posiciona como un aliado estratégico para el sector salud a través de sus sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), que brindan respaldo inmediato ante cortes o fluctuaciones eléctricas, protegiendo equipos médicos sensibles y asegurando energía continua y de calidad en áreas críticas como quirófanos, unidades de terapia intensiva, bancos de sangre y laboratorios.

Los hospitales no pueden detenerse, la continuidad de sus operaciones no depende solo del personal médico, sino también de una infraestructura energética robusta, inteligente y preparada para responder ante cualquier contingencia. En Eaton, entendemos que la energía es un recurso vital, especialmente en ambientes hospitalarios donde la vida de los pacientes depende de del correcto funcionamiento de la infraestructura eléctrica.

Las soluciones UPS de Eaton ofrecen protección contra interrupciones de energía, estabilización de voltaje, autonomía energética temporal y facilidad de integración con plantas de emergencia, lo que permite responder de forma inmediata ante fallas del suministro eléctrico principal, además estas soluciones son escalables y adaptables a distintos requerimientos de instalaciones médicas, desde pequeños consultorios hasta grandes hospitales.

A nivel global, el mercado de respaldo energético en hospitales continúa en expansión, con una valoración de más de 10.5 mil millones de dólares y una proyección de crecimiento sostenido hacia 2030. México, alineado con esta tendencia, debe reforzar sus instalaciones médicas con tecnologías que garanticen la seguridad de pacientes y el cumplimiento de estándares internacionales en continuidad operativa.

El respaldo energético ya no es solo un componente técnico de la infraestructura hospitalaria: es un elemento estratégico necesario para la seguridad sanitaria nacional; las soluciones de UPS de Eaton están diseñadas para enfrentar este reto con eficiencia, confiabilidad y adaptabilidad, brindando al sector salud la capacidad de operar con certeza, incluso ante fallos del suministro principal.