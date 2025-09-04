Blog - Addictware

IA en seguros empresariales: eficiencia, personalización y respuesta inmediata

La atención al cliente en el sector de seguros empresariales enfrenta desafíos crecientes en un entorno donde la inmediatez, la precisión y la personalización son esenciales para satisfacer las expectativas de corporaciones que buscan proteger sus activos y operaciones. Según McKinsey, más de 70% de los clientes de seguros consideran que la rapidez y claridad en la respuesta son factores clave para su satisfacción, mientras que 60% de las aseguradoras reconocen que la gestión manual de siniestros es una de las principales fuentes de ineficiencia operativa y errores. En este contexto, la Inteligencia Artificial (IA) emerge como un aliado estratégico capaz de transformar la experiencia del cliente y optimizar los procesos internos, permitiendo a las aseguradoras responder de manera más ágil y efectiva a las necesidades empresariales.

HDI Global ha dado un paso decisivo en esta transformación con la implementación de una solución de IA, desarrollada en colaboración con Rocket Code, orientada a revolucionar la gestión de siniestros recibidos por correo electrónico. Esta herramienta, denominada SARA (Smart AI Response & Analysis), utiliza algoritmos avanzados de razonamiento artificial —diferentes de la generación automática de texto— para comprender y analizar la información, automatizando la clasificación, extracción de datos clave e identificación proactiva de casos que requieren atención especial.

En el ámbito de los seguros empresariales, las capacidades de la IA de HDI Global se traducen en atención 24/7 para la notificación preliminar de siniestros (FNOL, por sus siglas en inglés), respuestas inmediatas y una estandarización en el manejo de la información inicial de cada reclamación.

Esta solución es escalable, lo que permite su expansión a otras etapas del proceso de reclamaciones y a otro tipo de áreas y procesos. Además, la automatización reduce la necesidad de personal dedicado a tareas repetitivas, permitiendo que los equipos se enfoquen en casos complejos que requieren análisis humano, lo que se traduce en una mayor eficiencia y ahorro de costos operativos.

Este tipo de soluciones con Inteligencia Artificial además de incrementar nuestra eficiencia, nos acercan más al cliente, con respuestas más rápidas, precisas y humanas. La digitalización aplicada con inteligencia permite transformar procesos críticos y fortalecer la relación con los asegurados, posicionando a HDI Global como líder en innovación dentro del sector.

De acuerdo con un reporte de Accenture, 80% de las aseguradoras que han adoptado IA reportan mejoras significativas en la satisfacción del cliente y una reducción de hasta 30% en los tiempos de procesamiento de reclamaciones.

Entre los resultados esperados de la integración de la IA en los procesos de gestión de siniestros destacan la disminución significativa de los tiempos de respuesta y procesamiento, una mejora sustancial en la trazabilidad y control de cada caso, así como la reducción de errores humanos en la captura de información. Estas ventajas permiten a HDI Global adaptarse de manera flexible a la demanda y escalar sus operaciones conforme crecen las necesidades del mercado.

HDI Global es reconocida internacionalmente por su enfoque en seguros empresariales y de especialidad, brindando soluciones integrales a compañías de diversos sectores. La firma ha consolidado su presencia en México al apostar por tecnologías que elevan los estándares de servicio y garantizan la protección de los intereses de sus clientes corporativos. Su alianza con Rocket Code refuerza ese compromiso con la innovación y la excelencia operativa, integrando herramientas de alto impacto que generan valor real para el negocio y para nuestros clientes.