¿Se pueden tomar mejores decisiones usando datos aunque no seas analista?

Con algunas herramientas accesibles, conceptos fundamentales y pensamiento crítico, se pueden tomar decisiones profesionales fundamentadas.

Estamos rodeados de datos e información. Las mejores decisiones que se toman hoy están basadas en estadísticas, métricas, insights, y números que determinan el éxito o fracaso de campañas, contenidos e ideas. Por lo menos en el entorno profesional, cada área debe aprovechar esta información al máximo.

Pero no hay que ser un genio de los datos para poder sacarle el máximo provecho a estos, porque los datos están desde las áreas de marketing hasta en los recursos humanos. Incluso, a la hora de emprender, el análisis de datos debe ser imprescindible, aunque el emprendedor no sea un iniciado en el tema.

Incluso si un profesional no es analista, saber leer e interpretar datos básicos le permite validar intuiciones, justificar decisiones ante superiores o stakeholders y evitar depender exclusivamente de percepciones. Esta capacidad no solo ayuda a tomar mejores decisiones, sino también a formular preguntas más inteligentes a los equipos técnicos.

La importancia de saber analizar los datos

Todas las áreas de una empresa, hoy en día, generan información valiosa, y los profesionales, sean o no líderes de su área, pueden llegar a ser más competitivos si saben leer e interpretar datos básicos para validar intuiciones, justificar decisiones ante sus jefes directos o stakeholders y dejar de depender de la percepción o la experiencia previa, especialmente en momentos donde todo cambia tan rápido.

Interpretar bien los datos ayuda a adaptarse con rapidez, anteceder comportamientos o resultados, mejorar la capacidad de formular preguntas correctas a los equipos, etc. No es solo una ventaja, es una necesidad. Pero si no se ha adentrado todavía en esta nueva habilidad, el proceso de aprendizaje puede ser un espacio valioso en las empresas.

Para aprender los aspectos básicos del análisis de datos, el primer paso es fomentar la curiosidad y la capacidad de cuestionar los datos. ¿De dónde vienen? ¿Son completos? ¿Qué historia están contando y cuál están ocultando? Luego, es importante formar en lectura visual (gráficas, dashboards, indicadores clave) y promover una cultura en la que no se tomen decisiones importantes sin al menos una revisión de datos básicos.

Esto no le compete solo a los colaboradores de una empresa. Los emprendedores, incluso mucho más, deben entender la importancia de adentrarse en este mundo, porque cada decisión que tomen debería ir acompañada de la validación de hipótesis con datos antes de lanzar un producto o campaña. Se trata de que el pensamiento crítico acompañe el día a día.

Un ejemplo frecuente se da en marketing digital. Muchos emprendedores y líderes de pymes, sin ser expertos en datos, logran optimizar campañas publicitarias simplemente observando los indicadores de clics, tasa de conversión y comportamiento en sitio web. O en la gestión de equipos, también, un responsable de talento humano puede detectar oportunidades de mejora al analizar métricas de rotación, ausentismo o resultados de encuestas de clima laboral.

En casos como estos no se requiere un analista, pero sí un criterio para leer bien los datos y actuar según. Además, cada vez hay un mayor acceso a herramientas fáciles de usar.

Herramientas útiles para el análisis de datos

Desde mi experiencia como docente en los programas de estas áreas, recomiendo algunos recursos accesibles para cualquier profesional:

Microsoft Excel o Google Sheets: aún son la puerta de entrada más común para organizar, filtrar y visualizar datos.

Google Looker Studio (antes Data Studio): permite crear dashboards visuales conectando diferentes fuentes de datos como hojas de cálculo, Analytics o redes sociales.

Canva Charts y Flourish: ideales para quienes necesitan presentar datos de manera visual e impactante sin conocimientos técnicos.

Tableau Public o Power BI (versión gratuita): útiles para quienes quieran ir un poco más allá y experimentar con visualizaciones interactivas.

Lo importante es empezar con herramientas intuitivas que permitan desarrollar criterio analítico sin requerir programación o estadística avanzada. Al usar estos recursos que son tan intuitivos se podrá comprender lo básico para tomar decisiones sustentadas en información tangible y más exacta.