Este regreso a clases, conéctate con lo que te mueve

Contar con dispositivos adecuados, una conexión estable y herramientas que respalden el aprendizaje es necesidad para avanzar.

Esta temporada no solo marca el inicio de un nuevo ciclo escolar, también abre la oportunidad de avanzar hacia nuevas metas. Hoy, la tecnología es clave para no quedarse atrás. Según Serta Intelligence Partner, agencia de inteligencia de mercados, hasta 25% del gasto de regreso a clases se destina a dispositivos electrónicos, reflejando que estar conectado es prioridad para millones de estudiantes y familias.

Sabemos la importancia de estar conectados y de sentirse acompañado, ya que en algún momento todas y todos fuimos nuevos en clase— con la mochila llena de dudas— y, sin duda, comenzar bien es más fácil con las herramientas adecuadas. Por ello, queremos compartirte los básicos digitales que no pueden faltar este nuevo ciclo escolar:

Smartphone, tablet o laptop: tu pase directo a la clase digital

Estrenar equipo es también estrenar actitud. Estos dispositivos son tus mejores aliados para acceder a plataformas educativas, realizar tareas, tomar clases en línea y mantener el contacto con tus compañeros y profesores.

¿Sabías qué? Entre 2023 y 2024, el número de hogares que tenían computadora (de escritorio, laptop o tablet) alcanzó un total de 17.2 millones, de acuerdo con la ENDUTIH.

Gigas para una conexión sin interrupciones

Renovar tu plan de datos es tan importante como estrenar mochila. Con recargas Movistar podrías obtener acceso ilimitado a YouTube y TikTok, ideales para aprender, investigar, entretenerte y compartir tu día.

¿Sabías qué? De acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de la Información en los Hogares (ENDUTIH), de los pocos más de 100 millones de personas usuarias de internet en 2024, el 81.3% lo utilizó como apoyo a la capacitación o educación.

Seguridad y respaldo para todo tu ciclo escolar

Un disco duro externo o un servicio de almacenamiento en línea serán tus aliados este ciclo escolar. Podrás acceder a tu información desde cualquier dispositivo, mantenerla segura y compartirla al instante con tus compañeros y profesores.

¿Sabías qué? Según datos de The Competitive Intelligence Unit de 2024, 13.5 millones de personas en México han sido víctimas de phishing.

Accesorios que te acompañan todo el día

Cargadores portátiles, fundas resistentes y audífonos no pueden faltar en tu kit digital. Estar conectado también significa contar con la energía y el enfoque necesarios para rendir al máximo.

¿Sabías qué? De acuerdo con el estudio “Consumers in Mexico” publicado por Statista, portal global de estadística, el 35% de los encuestados afirmó haber comprado productos electrónicos en línea, desde teléfonos inteligentes hasta accesorios como audífonos, cargadores, gadgets y más.

Este regreso a clases es también un momento para reconocer el papel central que la tecnología juega en la educación actual. Contar con dispositivos adecuados, una conexión estable y herramientas que respalden el aprendizaje ya no es un lujo, sino una necesidad para avanzar y mantenerse al día. Por ello, queremos que este regreso a clases estés acompañado con la mejor conexión de la mano de Movistar.