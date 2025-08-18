Blog - Addictware

Las mejores pistas para runners en CDMX

Te recomendamos ejercitarte en algunos circuitos favoritos. Strava indica que la CDMX es una de las ciudades con mayor actividad runner en Latam, 78 % de los corredores prefiere entrenar en pistas o circuitos.

Para los amantes del running, la CDMX es un paraíso por su amplia variedad de pistas que combinan paisajes urbanos con espacios naturales para entrenar cómodamente. Por ello, te enlistamos las mejores opciones para correr, ideales tanto para principiantes como para runners más avanzados que buscan desafiar sus límites y encontrar nuevas rutas en distintas partes de la ciudad.

- Circuito Gandhi (Polanco): Este famoso circuito está situado a un costado del Museo Nacional de Antropología y ofrece una pista de arcilla de 1 km muy bien iluminada por las noches para aquellos corredores nocturnos. Además, se puede prolongar la ruta para correr una vuelta total de 2.5 km. Su ambiente relajado la hace ideal para correr en familia, con mascotas o incluso andar en bicicleta en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.

- Villa Olímpica (Sur de CDMX): Ubicada en la colonia Parques del Pedregal, esta icónica pista de atletismo cuenta con una ruta de hasta 5.3 km, además de instalaciones deportivas de primer nivel. Es perfecta para quienes desean entrenamientos profesionales y exigentes en un ambiente motivador.

- Deportivo Primero de Mayo (Pedregal): También situado en el sur de la capital, este espacio cuenta con una pista de atletismo y también un parque para correr. Además ofrece servicios médicos y otras instalaciones deportivas. Sus rutas van de 1 a 3 km. y es en una alternativa popular para para entrenamientos frecuentes y cómodo.

- Comité Olímpico Mexicano (Polanco): Situado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, el Comité Olímpico Mexicano dispone de una pista profesional perfecta para los atletas frecuentes que buscan constancia y calidad en su preparación.

- Parque La Mexicana (Santa Fe): Ubicado en el corazón de Santa Fe, este parque moderno y amplio brinda un entorno natural ideal para carreras rápidas o entrenamientos ligeros. Cuenta con una pista de tartán de 2 km, segura y agradable tanto de día como de noche. Su amplia variedad de restaurantes permite prolongar la estancia con planes sociales después del ejercicio.

Bosque de Aragón (Noreste CDMX): Aquí encontrarás dos opciones imperdibles para corredores: una pista de arcilla de 5 km, ideal para entrenamientos extensos, y una pista pavimentada de casi 3 km para rutas más breves y rápidas. Este espacio combina vegetación abundante con un entorno urbano muy accesible.

Una de las mejores formas de aprovechar al máximo estos entrenamientos es utilizar bandas inteligentes como la Xiaomi Smart Band 10 para monitorear con precisión tu ritmo cardíaco, distancia recorrida, saturación de oxígeno, calidad del sueño y progreso en cada sesión. ¡Elige tu pista favorita, ponte los tenis, y prepárate para medir tu progreso!