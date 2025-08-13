Blog - Addictware

La omnicanalidad como clave del éxito en el retail mexicano

La omnicanalidad no es solo una tendencia, sino un requisito indispensable para competir en el mercado actual.

El comercio electrónico en México ha demostrado ser un impulsor crucial del crecimiento empresarial en el país, como lo reflejan los datos del estudio de venta online realizado por la AMVO. El valor del comercio electrónico minorista durante el 2024 fue de 789,700 millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 20% comparado con el año anterior.

En este contexto, la omnicanalidad se ha convertido en un elemento esencial para los minoristas que buscan mantenerse competitivos en un mercado altamente dinámico y exigente. La estrategia omnicanal se define como un enfoque integrado que une canales físicos y digitales para proporcionar una experiencia de compra única, coherente, personalizada y sin interrupciones o fricciones.

Diversos estudios respaldan la importancia de este enfoque. Harvard Business Review señala que 73% de los consumidores utilizan múltiples canales durante su recorrido de compra, y los clientes omnicanal gastan hasta 10% más en compras digitales y 4% más en tiendas físicas, frente a aquellos que solo utilizan un canal.

Beneficios clave de la omnicanalidad:

Experiencia consistente y personalizada: Los clientes reciben el mismo nivel de atención y calidad, independientemente del canal que elijan, lo que fortalece la confianza y fidelidad hacia la marca.

Mayor satisfacción del cliente: La integración de canales permite experiencias fluidas, como empezar la compra online y concluirla físicamente en tienda, aumentando la satisfacción y la retención del cliente.

Aumento de ventas y conversiones: Facilitar la compra en cualquier canal impulsa la decisión de compra y eleva significativamente la tasa de conversión.

Ventaja competitiva: Las empresas con estrategias omnicanal bien implementadas superan a aquellas que se limitan a canales aislados.

Un ejemplo de implementación omnicanal exitosa, es el de VTEX con AB InBev ya que ha ayudado a mejorar las operaciones de franquicia de Modelorama en México mediante el desarrollo de un sistema de punto de venta (POS) personalizado. Esta solución omnicanal permite a los franquiciados gestionar promociones, lanzamientos de productos y operaciones de tienda a través de una plataforma centralizada, aumentando la eficiencia. El POS, integrado con el OMS y el motor de promociones de VTEX, permite el rápido desarrollo de nuevas funciones como pagos alternativos y programas de fidelización. Una vez desplegado en su totalidad, permitirá a AB InBev recopilar datos valiosos sobre el rendimiento de las tiendas, optimizando las operaciones y ampliando su alcance en el mercado mexicano.

Esta solución omnicanal permite a los franquiciados gestionar de manera ágil y efectiva la interacción con los consumidores, mejorando considerablemente la experiencia de compra. Además, al implementar funcionalidades como pagos alternativos y programas de fidelización, AB InBev puede recopilar datos clave sobre el rendimiento operativo de cada punto de venta, logrando así optimizar procesos y expandir su alcance en el mercado mexicano. Estamos listos para apoyar a más empresas a transformar sus operaciones y alcanzar nuevos niveles de éxito mediante estrategias omnicanal efectivas y centradas en el cliente.

La omnicanalidad no es solo una tendencia, sino un requisito indispensable para competir en el mercado actual. Empresas líderes ya han comprobado que adoptar una estrategia omnicanal efectiva, de la mano de soluciones tecnológicas asegura la fidelidad de los clientes, incrementa las ventas y posiciona a las marcas a la vanguardia del retail moderno.