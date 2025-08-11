Blog - Addictware

Cómo prevenir los fraudes digitales

Tecnologías como WhatsApp Business y RCS verifican identidades, reducen riesgo de suplantación y protegen la reputación corporativa.

La creciente digitalización de la vida cotidiana ha convertido al celular en el blanco preferido de los cibercriminales en México. De acuerdo con datos de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), el phishing afecta ya a más de 13.5 millones de internautas mexicanos, generando pérdidas promedio de $8,765 pesos por víctima. En este nuevo escenario, canales móviles como WhatsApp y SMS han dejado de ser simples herramientas de comunicación para convertirse en puntos críticos de exposición.

El nuevo rostro del fraude digital no es masivo ni genérico. Es uno a uno, personalizado, contextual y cada vez más difícil de identificar.

Entre las tácticas más utilizadas en México y América Latina se encuentran:

Spoofing de llamadas y SMS, que manipula el identificador de remitente para simular que proviene de una fuente confiable, como un banco o una empresa de mensajería.

Plataformas de envíos automatizados, como robocalls o bots, que disparan miles de mensajes con contenido fraudulento.

Sim farms, estructuras que operan con cientos de tarjetas SIM para enviar comunicaciones maliciosas desde múltiples números, dificultando su rastreo.

Ingeniería social basada en datos públicos o filtrados, combinada con interacciones previas para hacer el engaño más creíble.

Deepfakes y clonación de voz con inteligencia artificial, que simulan mensajes o llamadas de amigos o familiares con solicitudes urgentes de dinero o información personal.

AIT (Artificially Inflated Traffic), una modalidad de fraude en la que mensajes son generados artificialmente para inflar el volumen y aumentar costos. Como el modelo de cobro es por volumen enviado, esto puede provocar pérdidas financieras significativas.

Estamos ante un nuevo tipo de amenaza que explota el entorno más íntimo del usuario: su celular. La familiaridad del canal hace que las personas bajen la guardia.

Un caso cada vez más frecuente es el fraude por falsas entregas, donde los atacantes se hacen pasar por empresas de paquetería para exigir pagos por supuestos paquetes retenidos. La estafa incluye también enlaces falsos para capturar datos bancarios o personales, y se refuerza con mensajes personalizados vía WhatsApp.

Otra modalidad emergente es el brushing, que consiste en enviar productos no solicitados para generar reseñas falsas, mientras se recopila información del consumidor. Este tipo de tácticas se acompaña de técnicas como el smishing (fraudes por SMS) y el vishing (fraudes por llamadas), ambas derivadas del phishing tradicional, pero adaptadas al nuevo comportamiento digital.

En este contexto, somos un aliado estratégico para las empresas que buscan blindar sus canales de comunicación. A través de tecnologías como WhatsApp Business y RCS (Rich Communication Services), permite verificar identidades, reducir el riesgo de suplantación y proteger la reputación corporativa, especialmente en sectores altamente regulados o expuestos al consumidor final.

El canal no puede ser neutro. Si una marca no lo controla, otro lo hará en su nombre. El reto no es solo tecnológico, también educativo. Las empresas deben asumir un rol activo para enseñar al consumidor a identificar lo legítimo.

Los datos lo confirman: más de 30 millones de internautas en México no saben reconocer un ataque de phishing, lo que subraya la urgencia de implementar mecanismos de autenticación visibles, canales verificados y campañas de educación digital desde las propias marcas.

En 2024, la Secretaría de Hacienda reportó más de 6 millones de fraudes cibernéticos en el país, lo que representa un crecimiento de 40 % en comparación con 2018. Estas cifras refuerzan la necesidad de invertir en soluciones que no solo contengan el problema, sino que lo anticipen.

Recomendaciones para consumidores:

Desconfíe de mensajes que exijan acciones urgentes o prometan ganancias fáciles.

Verifique siempre el remitente, redacción y ortografía.

Nunca comparta contraseñas o códigos de autenticación.

Evite hacer clic en enlaces de mensajes no solicitados.

Prefiera canales oficiales, como apps bancarias o perfiles verificados en WhatsApp Business y RCS.

Mantenga sus redes sociales privadas y actualice sus contraseñas periódicamente.

Hoy, responder una llamada o hacer clic en un enlace puede ser suficiente para abrirle la puerta al fraude. La vigilancia activa es el nuevo escudo digital.