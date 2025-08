Blog - Addictware

Del instinto al insight: por qué el análisis de datos es la nueva estrategia del retail

Recopilar datos en tiempo real sobre flujos de personas y patrones de consumo permite traducir el comportamiento del cliente en insights accionables.

La industria del retail en México enfrenta una transformación profunda. La experiencia e intuición ya no son suficientes. Hoy, liderar implica usar datos, inteligencia artificial y tomar decisiones en tiempo real. La innovación dejó de ser una opción estratégica: es una necesidad urgente para competir, adaptarse y seguir siendo relevante.

Durante años, el retail operó guiado por la intuición y la experiencia acumulada, hoy, ya no es así, actualmente las marcas que lideran son las que convierten cada dato en una ventaja. Comprender patrones de movimiento, permanencia, frecuencia de visita y reacción en tienda permite decisiones más rápidas, precisas y estratégicas. Nuestros clientes ya no apuestan a ciegas; toman decisiones basadas en evidencia en tiempo real, lo que reduce errores y maximiza resultados. La inteligencia en piso ya no es aspiracional: es el nuevo estándar del retail competitivo.

En México, el sector retail consolida su posición como uno de los motores económicos más relevantes. De acuerdo con un reporte de IMARC Group, el mercado alcanzó un valor de 454,500 mdd en 2024, con una proyección de crecimiento sostenido que lo llevará a 693,000 millones para 2033.

Para sostener el crecimiento del sector retail en México, es imprescindible que los líderes del comercio minorista evolucionen hacia modelos verdaderamente data-driven. Persistir en prácticas basadas en el “siempre se hizo así” limita el potencial competitivo de las marcas. Según especialistas en conectividad empresarial, aprovechar el poder del análisis estadístico ya no es una ventaja, sino una necesidad estratégica para anticiparse al mercado, optimizar recursos y ofrecer experiencias personalizadas., advierte el especialista en conectividad.

En este contexto, la conectividad en tiendas físicas cobra una relevancia crítica. De acuerdo con el INEGI, más de 97 % de los usuarios de Internet en México navegan a través de smartphones, lo que convierte cada paso dentro de un establecimiento en una fuente de datos. Medir tiempos de permanencia, recurrencia o respuesta a estímulos permite transformar simples visitas en decisiones de compra más informadas y en estrategias comerciales más efectivas.

A través del uso inteligente de la infraestructura WiFi, los espacios comerciales pueden generar una capa adicional de inteligencia operativa. Recopilar datos en tiempo real sobre flujos de personas y patrones de consumo permite traducir el comportamiento del cliente en insights accionables. Así, el piso de venta físico se convierte en un entorno digitalmente habilitado, donde la tecnología y el análisis de datos se integran para impulsar el crecimiento, eficiencia y fidelización.

Antes confiábamos en el instinto; hoy analizamos el ‘dwell-time’ para identificar con precisión dónde detener la comunicación, convirtiendo visitas en fidelización. Sin datos, solo hay suposiciones; cada métrica revela si construimos clientes o cifras. Este enfoque genera reportes clave sobre conversiones reales, eficiencia del layout y personalización efectiva, optimizando la experiencia y resultados comerciales.