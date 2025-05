Tener cuidado con el phishing. Eso significa tratar con extrema precaución las llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y mensajes de redes sociales no solicitados. No hacer clic en enlaces ni abrir archivos adjuntos. Si realmente se necesita hacerlo, comprobar por separado con el remitente que el mensaje es legítimo (es decir, no respondiendo a los datos que figuran en el mensaje). Buscar signos de ingeniería social, como errores gramaticales y ortográficos, una urgencia para actuar, regalos y ofertas demasiado buenas para ser ciertas o cominios del remitente que no coinciden con el supuesto remitente.