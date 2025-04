Blog - Addictware

¿Los departamentos de RRHH del futuro serán los de TI? 3 claves para entender esta tendencia

Si bien TI asumirá la gestión de trabajadores digitales, la fidelización de la fuerza laboral humana seguirá siendo clave en esta integración.

La gestión del talento atraviesa una transformación sin precedentes a nivel global. La inteligencia artificial (IA) y la automatización redefinen el trabajo y los procesos dentro de las organizaciones. Con estas innovaciones, los equipos de tecnología no sólo resuelven problemas técnicos, sino que también administrarán la fuerza laboral digital del futuro.

Hasta marzo de 2025, 78% de las empresas utiliza ya la IA en al menos una función, un aumento significativo frente a 72% a inicios de 2024 y 55% en 2023, según datos del sector 1. En RRHH, el año pasado se duplicó el número de profesionales que realizaron pruebas piloto y planificaron implementaciones de esta tecnología generativa en sus procesos 2.

A esto se suma la predicción de Jensen Huang, CEO de NVIDIA, quien durante el CES 2025 afirmó que los departamentos de TI se convertirán en el “nuevo RRHH de los agentes de IA”. En otras palabras, serán responsables de incorporar, gestionar y mejorar una nueva generación de trabajadores digitales que convivirán con los equipos humanos en todas las industrias.

La IA ha cambiado la manera en que las organizaciones encuentran y gestionan el talento; sin embargo, la clave radica en integrar el toque humano con la tecnología para lograr procesos más precisos, ágiles y empáticos. Mientras los departamentos de TI asumen un rol estratégico en la administración de agentes de IA, los equipos de RRHH deben enfocarse en fortalecer la cultura organizacional, desarrollar el talento y fidelizar a los colaboradores.

1. El papel de estos cambios tecnológicos en la gestión del talento

La IA permite analizar grandes volúmenes de información, automatizar tareas repetitivas y mejorar la toma de decisiones en tiempo real. Herramientas como algoritmos predictivos, chatbots de reclutamiento y sistemas de evaluación de habilidades optimizan los procesos de selección y gestión de personal.

Estos avances han impulsado que los departamentos de TI asuman un rol clave en la administración del talento digital. Con el tiempo, la responsabilidad de gestionar estos sistemas recaerá en los equipos tecnológicos, que deberán garantizar seguridad, precisión y alineación con los valores empresariales. De hecho, algunas firmas ya utilizan algoritmos avanzados para optimizar la selección de su personal, mientras que, cada vez más, las soluciones de RRHH incorporarán elementos que ayudan a mejorar la eficiencia operativa y la planificación.

2. Desafíos en la integración de IA y RRHH

Aunque la tecnología optimiza la gestión del talento, su implementación presenta desafíos importantes, como la necesidad de regulaciones claras en privacidad, acceso a datos y equidad en la toma de decisiones. Estos retos se intensificarán a medida que la IA se vuelva más predominante en el sector.

A pesar de la automatización de múltiples tareas, la tecnología no reemplaza el criterio humano. La capacidad de evaluar empatía, adaptabilidad y pensamiento estratégico sigue siendo esencial en los procesos de selección y gestión del talento. Por ello, el éxito de esta integración dependerá de la capacidad para equilibrar innovación y factor humano, asegurando que la tecnología potencie la eficiencia sin comprometer la calidad de las relaciones laborales.

3. El futuro del talento: integración sin sustitución

La transformación digital ha dejado de ser una opción y se ha convertido en una necesidad. Las organizaciones que adopten modelos híbridos, donde la tecnología y la automatización complemente la labor humana sin desplazarla, estarán mejor preparadas para el futuro. Esto mientras TI avanza en la administración del talento digital, como agentes y chatbots.

El informe “The State of AI March 2025: How Organizations Are Rewiring to Capture Value” de McKinsey revela que la IA no está provocando una reducción de trabajadores, pero sí está transformando la gestión de los equipos, donde serán claves la recapacitación (reskilling) y la creación de nuevos roles especializados.

Por todo ello, la cuestión no es si los departamentos de TI asumirán la gestión del talento, sino cómo las empresas integrarán estas capacidades sin perder su esencia, garantizando al mismo tiempo la fidelización de su fuerza laboral humana. Sin duda, sólo aquellas compañías que combinen tecnología con una estrategia centrada en las personas lograrán mayor eficiencia e innovación en la administración del talento.

