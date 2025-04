Blog - Addictware

Recuerdos memorables con Livephoto AI: Una nueva forma de revivir tus mejores momentos

Desde su llegada, Livephoto ha polarizado tanto a los usuarios de smartphones como a los críticos. Algunos lo catalogan como una función que solo desperdicia memoria, añadiendo apenas unos segundos de video aparentemente insignificante a una foto. Otros, sin embargo, lo adoptan como una herramienta mágica que da vida a momentos estáticos, permitiéndoles revivir recuerdos con mayor emoción y profundidad. Para sus defensores, Livephoto es más que una función: es una experiencia.

OPPO se posiciona firmemente en este último grupo, considerando Livephoto como la última frontera de la fotografía, llena de un potencial aún inexplorado. A medida que la inteligencia artificial comienza a revolucionar la fotografía en smartphones, OPPO cree que este es el mejor momento para reinventar Livephoto y llevarlo al siguiente nivel. Más que una simple renovación de una función antigua con un toque novedoso, esta herramienta renovada aprovecha el poder de la inteligencia artificial para capturar algo significativo, permitiendo a los usuarios documentar la belleza de sus vidas de una manera más sencilla.

Una forma de capturar la vida sin complicaciones

¿Alguna vez has perdido ese momento perfecto para una foto porque parpadeaste en el momento equivocado? ¿O tal vez no sabías cómo capturar una escena que querías conservar en tu mente para siempre? Esta es la clase de desafíos de la vida real que impulsan las innovaciones de OPPO y su tecnología en imagen.

Para estos dos problemas en particular, Livephoto es una excelente solución. Pero es mucho más que una segunda oportunidad para capturar esos momentos que podrías lamentar haber perdido; también puede ser un primer paso para los usuarios que se adentran en la creación de videos. Al cerrar la brecha entre las fotos estáticas y los videos dinámicos, Livephoto facilita la creación y captura tus propios y hermosos recuerdos.

Con OPPO Livephoto AI, capturar ese momento perfecto no podría ser más fácil. La nueva función graba automáticamente 1.5 segundos antes y después de presionar el obturador, añadiendo una nueva dimensión a tus recuerdos fotográficos. También usa todas las herramientas disponibles para asegurarse de que estos recuerdos se capturen con la calidad que merecen. Para contrarrestar los pequeños movimientos de las manos, la tecnología líder en la industria de eliminación del desenfoque con AIGC y EIS, funciona perfectamente para estabilizar tus tomas. Para movimientos más grandes, el algoritmo exclusivo de reconocimiento visual de OPPO elimina cualquier movimiento no deseado, capturando momentos más suaves y estables cada vez que grabes.

De la misma manera en que la inteligencia artificial está revolucionando todos los aspectos de la experiencia inteligente, su introducción en la grabación de Livephoto da nueva vida a un formato obsoleto. Gracias a su inteligencia avanzada, Livephoto AI hace que capturar los momentos de la vida sea sencillo, sin importar su tamaño. Ya sea el sonido de la risa de un niño, la belleza de un atardecer romántico o la diversión de una celebración espontánea, Livephoto AI asegura que ningún recuerdo precioso se escape.

Livephotos perfectas, cuadro a cuadro

Crear la experiencia profesional y fácil de Livephoto AI implica mucho más que simplemente agregar un fragmento de video a la foto.

Aunque la foto y el video puedan parecer similares para el usuario final, la forma en que se graban y procesan no podría ser más diferente. ¿Alguna vez has notado cómo la imagen que ves en tu teléfono mientras grabas no siempre coincide con el video final? Eso se debe a que el procesamiento en tiempo real del video, utilizando algoritmos avanzados, requiere una gran cantidad de poder de cómputo. Como resultado, gran parte del procesamiento generalmente se aplica al terminar la grabación.

Pero ahora, gracias al nuevo chipset MediaTek Dimensity 8350 personalizado por OPPO y MediaTek, Livephoto AI permite "obtener lo que ves" en Reno13 Pro. Después de volver a seleccionar un fotograma de portada de cualquier parte del video de 3 segundos, este puede ser procesado con los algoritmos utilizados para la fotografía estática.

Compara las Livephotos de OPPO lado a lado con cualquier otra, y es fácil ver que ningún otro smartphone captura cada fotograma con tanta claridad, nitidez y profundidad.

Este avanzado procesamiento también abre nuevas posibilidades creativas. Los usuarios pueden aplicar las mismas funciones a las Livephotos AI al capturar, tal como lo harían con fotos regulares: funciones exclusivas de OPPO como Retrato con Luz Suave, ProXDR, efectos de retoque y más. En conjunto, hacen que las capacidades de edición de Livephoto AI de OPPO, tanto antes como después de la captura, sean inigualables en el ecosistema Android.

Guardar y compartir tus recuerdos nunca ha sido tan fácil

Crear Livephotos AI visualmente impresionantes es sólo una parte de la ecuación. Asegurarse de que sean fáciles de almacenar y compartir es igual de crucial. En este caso, los desafíos giran en torno a otro problema común: el formato del archivo.

Técnicamente, las Livephotos AI son videos en esencia, lo que naturalmente ocupa más espacio que las imágenes estáticas. Esto plantea la pregunta: ¿cómo podemos reducir el tamaño de estos videos manteniendo su calidad y asegurando la máxima compatibilidad para que puedan compartirse con amigos y familiares en cualquier lugar?

Para abordar ambas situaciones, OPPO desarrolló un método personalizado de compresión y descompresión que asegura que cada Livephoto AI no supere los 10 MB, equilibrando calidad y compatibilidad. Este avance permite compartir las Livephotos de manera fluida, no solo entre dispositivos OPPO, sino también por primera vez con dispositivos iOS. Marcando otro logro para este nuevo formato, OPPO es uno de los dos fabricantes de teléfonos móviles, junto con Apple, capaces de subir Livephotos a TikTok .

Ahora, compartir Livephotos con amigos en iOS nunca había sido tan sencillo. Simplemente descarga e instala la aplicación O+ Connect en el dispositivo iOS, abre la Livephoto que deseas compartir en tu dispositivo OPPO, toca el botón de compartir en la esquina inferior derecha, selecciona "Transferir a iPhone" y junta la parte superior de ambos dispositivos. Así de fácil, podrás revivir y compartir tus recuerdos inolvidables en segundos.

Con Livephoto AI, OPPO está decidido a cambiar la percepción de las Livephotos como "solo otra función". Más que una simple novedad, son una herramienta poderosa para revivir, compartir y preservar recuerdos.

En la serie Reno13, cada momento se transforma en un recuerdo vivo y duradero gracias a Livephoto AI. Ya sea una sonrisa fugaz, una vista impresionante o una celebración llena de diversión, ningún recuerdo está fuera de alcance, y ningún momento es demasiado pequeño para atesorar.

Descubre el futuro de la creación de recuerdos con Livephoto AI de OPPO: Transformando momentos en recuerdos que perduran.