De la representación al impacto: Las mujeres redefiniendo el panorama del Marketing

A medida que la industria de la mercadotecnia evoluciona, está claro que las mujeres no solo estamos dando forma al futuro, sino también impulsando su propósito.

El marketing de hoy en día ha evolucionado no solamente en términos de tecnología, sino también de diversidad y equidad, en definitiva, hoy las mujeres desempeñan un papel muy importante en el desarrollo de estrategias más empáticas, creativas e impactantes que demuestran que, más allá de la representación, nuestro liderazgo y talento tienen un impacto tangible tanto en los resultados como en las relaciones con la audiencia.

A nivel mundial la brecha de género en los puestos de marketing ha mejorado alcanzando 55% de representación en el sector durante 2024. Sin embargo, la disparidad sigue presente en términos de salario o ascensos, marcando una diferencia del 36% en los ingresos que perciben entre hombres y mujeres profesionales del marketing, según Search Engine. Esto demuestra que aún queda mucho trabajo por hacer en cuanto al reconocimiento de las mujeres en la industria, pero, a pesar de ello, las mujeres del marketing no solo estamos derribando las barreras de lo tradicional, sino que también estamos redefiniendo los parámetros del éxito, beneficiando a las marcas con KPI’S, mientras creamos conexiones auténticas y duraderas con los consumidores.

En Zoomd, una empresa de tecnología de marketing móvil, somos conscientes de que el poder, la visión y el talento de las mujeres están cambiando los fundamentos mismos del marketing. Como líderes no nos limitamos a traspasar barreras, sino que impulsamos la innovación, redefiniendo el concepto de éxito, aportando empatía, creatividad y visión estratégica de vanguardia, creando campañas que no sólo cumplen los objetivos, sino que también generan confianza, autenticidad y un impacto duradero. A medida que el sector evoluciona, está claro que las mujeres no solo estamos dando forma al futuro, sino también impulsando su propósito.

Las mujeres en la evolución del marketing

El marketing siempre ha sido el puente entre las marcas y las personas. Tradicionalmente, los equipos de marketing se enfocaban en dar forma a la imagen de una marca y crear conexiones emocionales a través de diversos medios, pero, a medida que las expectativas de los consumidores han evolucionado, el rol del marketing ha cambiado radicalmente conduciéndonos a que, hoy por hoy, el éxito de cualquier marca requiere de una combinación de tecnología, creatividad y comprensión empática del cliente.

En este contexto, las mujeres han asumido con mayor relevancia funciones estratégicas en trabajos como la investigación de mercados, el desarrollo de campañas, la gestión de marcas o la estrategia de medios. En México, las mujeres representan actualmente el 36% de la fuerza laboral dentro del sector de medios de comunicación y entretenimiento, casi el doble de su participación hace dos décadas, según UNICEF. A nivel global, las empresas que cuentan con programas de diversidad y equidad registran 35% de puestos directivos ocupados por mujeres, frente a sólo 25% en las organizaciones que carecen de tales iniciativas.

Diversidad y perspectivas: Un catalizador para el éxito comercial

La diversidad no es solo un requisito social: está demostrado que impulsa el éxito de las empresas. Un estudio de la Universidad de Oxford revela que los anuncios con representación aumentan las ventas a corto plazo en un 3.5% y a largo plazo en más de un 16%. Este impacto va más allá de la percepción del consumidor e influye positivamente en la flexibilidad de la publicidad y la fidelidad del cliente.

Un claro ejemplo de los retos de la representación es cómo algunas marcas han alineado históricamente la feminidad con los estereotipos, como el uso excesivo del rosa para comercializar productos dirigidos a las mujeres: desde utensilios de cocina hasta productos de limpieza, los productos diseñados “para ellas” a menudo perpetúan clichés en lugar de abordar prioridades reales. Evitar esto requiere equipos que comprendan a fondo la realidad de las mujeres, creando productos y estrategias que simplifiquen sus vidas y conecten auténticamente con sus valores.

Un análisis de los anuncios publicitarios de UNICEF en México destaca la preocupante falta de representación de los grupos no dominantes: menos del 4% de los personajes cuentan con más de 60 años, menos del 2% se identifican como LGBTQIA+ y menos del 1% se identifican como no binarios. Esta desconexión pone de relieve la importancia de contar con equipos diversos que reflejen las realidades sociales y culturales, permitiendo a las marcas conectar con un espectro más amplio de consumidores. A nivel interno, la diversidad también ofrece resultados cuantificables: las empresas con un liderazgo diverso tienen 25% más de probabilidades de aventajar a sus competidores, demostrando que la inclusión empodera tanto las estrategias de marca como la salud organizativa.

Redefiniendo los KPIs: Más allá de las métricas tradicionales

Tradicionalmente el éxito en marketing se ha medido en función de métricas sencillas como el alcance y las impresiones; sin embargo, hoy en día, las mujeres han liderado una transformación hacia KPI´s que capturen aspectos más profundos como la calidad de las conexiones emocionales, el compromiso significativo y la creación de confianza con las audiencias, conduciendo a indicadores de desempeño más elevados como LTV y altas tasas de retención Un ejemplo muy destacable de esto es el de una compañía refresquera que priorizó la paridad de género en el liderazgo, logrando una mayor representación femenina. Esta organización también redefinió los KPI tradicionales para incluir métricas que evaluaran el impacto social y la sostenibilidad.

La implementación de iniciativas centradas en el empoderamiento de las mujeres rurales en América Latina han establecido nuevas normas para medir el impacto humano y cultural de las estrategias de marketing, demostrando cómo la equidad aporta beneficios tangibles. Estos esfuerzos ponen de relieve que la equidad de género no es solo una fuerza social positiva, sino que también genera un valor cuantificable para las marcas. Así, las mujeres están redefiniendo la industria haciendo hincapié en la autenticidad, la resonancia cultural y la identificación emocional con los mensajes de marca. Al dar prioridad a estas métricas, muestran cómo los KPI pueden trascender los objetivos comerciales y reforzar la autenticidad y la sostenibilidad de las estrategias de marketing.

Innovación y tecnología que logran auténticas conexiones

El marketing se encuentra en una intersección en la que la tecnología y la creatividad humana convergen para crear estrategias más empáticas y eficaces. Las mujeres del marketing han desempeñado un papel decisivo en este equilibrio, utilizando la tecnología no solo para automatizar procesos, sino para crear conexiones genuinas con el público.

Teniendo en cuenta que las mujeres controlarán 75% del gasto libre mundial en 2028 según Nielsen, las marcas tienen una oportunidad única para diversificar estrategias y explorar nuevos canales que reflejen los intereses y comportamientos de este público. Esto incluye aprovechar las herramientas programáticas para optimizar la distribución de contenidos en tiempo real y poner en marcha campañas personalizadas que combinen los medios tradicionales con las plataformas emergentes.

Es más, con un 92% de las adolescentes que acceden a internet a diario y un 88% que admite compararse con lo que ve, las marcas tienen la responsabilidad de crear contenidos que promuevan mensajes positivos y realistas. Las estrategias programáticas y los canales diversificados permiten a las empresas no solo maximizar el alcance, sino también abordar estos temas de forma constructiva, mejorando su impacto social y comercial.

La innovación liderada por mujeres también ha impulsado una narrativa más inclusiva, creando relatos que resuenan profunda y emocionalmente con las audiencias, demostrando ser un factor clave en la evolución del marketing hacia un modelo más humano y tecnológicamente avanzado.

Un camino hacia el futuro del marketing

El papel de la mujer en el marketing no es sólo un hito para la igualdad, es un recordatorio de que las marcas con más éxito son las que adoptan perspectivas diversas. En un mundo en el que el público exige conexiones genuinas, las mujeres hemos demostrado ser auténticas arquitectas de estrategias que dan prioridad a la empatía, la inclusión y la autenticidad.

Este liderazgo no sólo ha transformado la forma en que las marcas se relacionan con sus consumidores, sino que también ha establecido una nueva norma para la industria. A medida que las marcas se enfrentan a los retos de un mercado globalizado e impulsado por la tecnología, la inclusión y la diversidad dejan de ser ideales para convertirse en necesidades.

El futuro del marketing está en manos de quienes se atreven a liderar con empatía y creatividad, al fomentar la equidad y valorar las diversas perspectivas, las marcas no sólo pueden prosperar, sino también construir relaciones significativas y duraderas con su público.