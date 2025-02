Blog - Addictware

Marketing para 2025: 90% de la inversión en publicidad digital se realizará a través de canales programáticos

0Las capacidades multilingües y las perspectivas culturales integradas en las plataformas de IA permiten una localización óptima de los contenidos.

Los profesionales del marketing de todo el mundo estamos planeando nuestra siguiente estrategia de marketing en torno a una pregunta importante: ¿Estamos preparados para lo que nos depara el 2025? Sin embargo, la verdadera duda no es si estamos preparados, sino más bien: ¿Está nuestra estrategia a la altura de los retos a los que nos enfrentaremos?

El contexto del marketing para 2025 exigirá un mayor nivel de precisión, innovación y adaptabilidad como nunca antes. A medida que evolucionan los comportamientos de los consumidores, la normativa sobre privacidad se hace más estricta y la inteligencia artificial se convierte en la pieza clave para la optimización de las campañas, resulta evidente que permanecer estático no es una opción para las marcas o los desarrolladores de aplicaciones que aspiran a triunfar.

La clave está en adaptarse con rapidez y eficacia a un entorno en constante evolución, ya sea ajustando los mensajes creativos, diversificando la presencia en distintos medios, asociándose con creadores de contenido o adoptando herramientas basadas en IA. Perder de vista a nuestro target es un riesgo que ningún marketer puede permitirse.

Si se aprovechan los DSP y los medios programáticos, se diversifican las estrategias de canales, se colabora con los creadores y se adoptan plataformas impulsadas por IA, los profesionales del marketing pueden crear campañas resilientes y de alto impacto. Zoomd, una empresa de tecnología de marketing móvil, se encuentra en un lugar único para ayudar a los profesionales del marketing a superar estos retos. Desde ese punto, compartimos estrategias y herramientas avanzadas a prueba de balas que te ayudarán a navegar por estos desafíos con éxito y lograr resultados increíbles en 2025.

Aprovechemos el poder de los DSP y Programmatic Media: La precisión se combina con la ampliación

La publicidad programática se ha convertido en la espina dorsal de la compra de medios en la actualidad, ya que ofrece ofertas en tiempo real, mientras que las plataformas de DSP permiten realizar un seguimiento entre dispositivos y una segmentación precisa de la audiencia, contribuyendo a mejorar el ROI. De acuerdo con eMarketer, se espera que en 2025 90% de la inversión en publicidad digital se realice a través de canales programáticos. Los DSP (Demand Side Platforms) son el corazón de los medios programáticos y permiten a los anunciantes automatizar y optimizar la ubicación de mensajes publicitarios en múltiples plataformas. A medida que la competencia se intensifica, el uso de DSP ya no es solo una opción, sino una necesidad para la compra eficiente de medios.

Estas plataformas permiten a los anunciantes acceder a entornos de subasta en tiempo real (RTB), realizando ajustes inmediatos a sus campañas en función de los datos de rendimiento de cada momento. En pocas palabras, los DSP permiten una segmentación precisa en todos los canales digitales, pero sus ventajas van más allá de la compra automatizada de medios. Gracias a funciones avanzadas como la optimización creativa dinámica (DCO), se pueden ajustar automáticamente las piezas creativas de los anuncios en función de las interacciones de los usuarios, lo que aumenta la interacción. Además, el seguimiento entre dispositivos garantiza la coherencia de los mensajes en todas las plataformas, lo que resulta muy importante para llegar al público en un entorno de medios fragmentado.

Pero la automatización no lo es todo, sino que el objetivo es utilizar la enorme cantidad de datos disponibles para crear conexiones significativas y precisas. La capacidad de DSP de gran alcance como el de Zoomd radica en su habilidad para ofrecer información muy precisa sobre la audiencia. Mediante el uso de datos geográficos específicos, los profesionales del marketing pueden crear campañas hiperfocalizadas que se adapten a las costumbres y preferencias locales. La optimización mediante inteligencia artificial en los DSP también ofrece una gran ventaja gracias a los algoritmos de aprendizaje automático que predicen el comportamiento de los usuarios.

Con un aliado como Zoomd, los profesionales del marketing pueden condensar el análisis de sus campañas y reasignar los recursos dinámicamente a los canales que ofrezcan los mayores resultados. Esto simplifica el manejo de la campaña, proporcionando un enfoque unificado para monitorear el desempeño, refinar las estrategias y reasignar los recursos donde más se necesitan.

Un plan de medios diversificado: La columna vertebral de la resiliencia

En el fragmentado panorama mediático actual, depender de un único canal es una apuesta muy arriesgada. Con una estrategia de medios diversa, las marcas pueden conectar con el público a través de múltiples puntos de contacto, lo que les permite mantenerse visibles y relevantes a lo largo de todo el recorrido del consumer journey. La investigación de McKinsey’s destaca la importancia de este enfoque, revelando que las marcas con estrategias multicanal obtienen un ROI 23% superior en comparación con las estrategias de un solo canal. La diversificación no es solo una cuestión de asumir riesgos, sino de aprovechar los puntos fuertes de las distintas plataformas (redes sociales, televisión conectada, podcasts, etc.) para crear una presencia holística y significativa.

Planificar los medios a nivel internacional exige un enfoque muy matizado, sobre todo a la hora de entender las preferencias regionales. Por ejemplo, plataformas como WeChat dominan en China, Kwai tiene una fuerte presencia en México, mientras que TikTok prospera en el sudeste asiático. Los anuncios de televisión conectada (CTV) y la radio digital están en auge en todo el mundo y ofrecen una interacción no intrusiva con audiencias muy específicas. La integración de estas plataformas emergentes con los canales tradicionales crea una experiencia multiplataforma fluida.

Una estrategia diversificada de éxito no consiste solo en aumentar la visibilidad, sino en crear sinergias entre los canales. Zoomd simplifica este proceso centralizando datos de más de 600 fuentes y ofreciendo a los profesionales del marketing una visión unificada del rendimiento de las campañas. Sus herramientas basadas en IA asignan recursos a canales de alto rendimiento, mejorando el ROI y descubriendo oportunidades en tendencias emergentes como la publicidad digital fuera del hogar (DOOH) y la publicidad en aplicaciones. Mediante la combinación de estos puntos de contacto -anuncios en redes sociales para captar la atención, CTV para segmentos sin explotar y anuncios de audio para audiencias nicho-, las marcas pueden crear campañas homogéneas que no saturen a su audiencia.

Marketing de creadores: Autenticidad a gran escala

En el mercado actual, impulsado por los consumidores, la autenticidad no es solo una palabra que esté de moda, sino una moneda de cambio. La economía de los creadores de contenido, una industria que hoy por hoy vale $189 billones de dólares, ha demostrado su valor al ofrecer un mayor ROI que los anuncios tradicionales con un 82% de los profesionales del marketing que afirman obtener un rendimiento superior, según el Influencer Marketing Hub. No se trata solo de visibilidad, sino de crear conexiones genuinas que inspiren la acción. Al colaborar con los creadores, las marcas pueden fomentar la confianza y la lealtad, impulsando no solo la visibilidad, sino también las conversiones en la parte final del recorrido. Sin embargo, el éxito en este ámbito exige dejar de centrarse en métricas superficiales como “me gusta” y “compartir” para centrarse en resultados basados en el rendimiento, como el porcentaje de clics (CTR), el costo por adquisición (CPA) y el valor del ciclo de vida del usuario (LTV).

Para triunfar en este ecosistema en evolución, las marcas deben encontrar un equilibrio entre autenticidad y escalabilidad. Asociarse con creadores que integran a la perfección el marketing en sus contenidos permite realizar compras y ventas directas. Reutilizar el contenido de los creadores en anuncios de retargeting, campañas de correo electrónico y páginas web maximiza su ciclo de vida, garantizando un mayor impacto. Plataformas como Zoomd permiten a las marcas optimizar estos esfuerzos al consolidar los datos de múltiples fuentes de medios y ofrecer herramientas para el monitorear el rendimiento en tiempo real, ayudando a los profesionales del marketing a identificar a los creadores adecuados, alinear las campañas con las preferencias de su audiencia y ofrecer resultados coherentes en diversos mercados.

Al combinar el contenido de los creadores con la distribución programática, las marcas pueden ampliar su alcance sin perder la autenticidad que impulsa la interacción. Este doble enfoque aprovecha la conexión personal de los creadores y la eficiencia de la colocación automatizada de anuncios, creando campañas que resuenan profundamente con el público objetivo. Ya sea involucrando a comunidades nicho a través de micro-creadores o escalando a través de regiones, el objetivo sigue siendo el mismo: ofrecer campañas que sean efectivas y genuinas, asegurando la confianza y la lealtad del consumidor a largo plazo.

La IA como eje de la transformación del marketing

La inteligencia artificial ha pasado de ser una tendencia emergente a un pilar esencial del marketing actual. Para 2027, eMarketer predice que el mercado del marketing de IA alcanzará el billón de dólares, como consecuencia de su capacidad para convertir grandes y complejos grupos de datos en información útil. Para los marketers, esto significa tomar decisiones más inteligentes con mayor rapidez: el análisis predictivo, por ejemplo, aprovecha ahora los datos históricos y los patrones de mercado para predecir el comportamiento de los usuarios con gran exactitud. En lugar de reaccionar a los cambios, las marcas pueden adaptar de forma proactiva sus estrategias de marketing, en concreto la gestión de los medios de difusión o las piezas publicitarias, manteniéndose un paso por delante de las necesidades de los consumidores en un entorno digital en constante evolución.

La habilidad de la IA para hiperpersonalizar experiencias a gran escala está cambiando la forma en que las marcas conectan con su público, pues, ya no se trata de dirigirse a segmentos amplios, sino de ajustar los mensajes, los elementos creativos y las ofertas a las preferencias de cada usuario. La optimización creativa permite que cada impresión publicitaria cuente, ya que se ajusta en tiempo real en función de las métricas de interacción. La plataforma de marketing de IA de Zoomd, Albert.ai, va más allá de la automatización básica, ofreciendo hiperpersonalización a escala; esta característica permite a las marcas crear experiencias de usuario profundamente significativas adaptando los mensajes, los recursos creativos y las ofertas de forma dinámica en función de los datos de interacción en tiempo real. A través de su optimización creativa, cada anuncio genera un efecto positivo al alinearse con las preferencias y comportamientos de la audiencia. Es importante destacar que estas interacciones personalizadas se adhieren a las regulaciones globales de privacidad como GDPR y CCPA, equilibrando la innovación con el cumplimiento y reforzando la confianza con los consumidores.

Para los profesionales del marketing a nivel mundial, la IA y el aprendizaje automático resuelven uno de los retos más importantes: ofrecer relevancia localizada sin comprometer la homogeneidad de la marca. Las capacidades multilingües y las perspectivas culturales integradas en las plataformas de IA permiten una localización óptima de los contenidos. Con herramientas que reasignan dinámicamente los presupuestos, analizan los comportamientos de la audiencia y perfeccionan las creatividades en tiempo real, las marcas pueden atraer eficazmente a audiencias diversas de distintos mercados y culturas. Las tecnologías como la IA de conversación y la subasta predictiva también son clave para esta transformación, ya que ayudan a los marketers a ampliar su alcance mientras optimizan el rendimiento. Al integrar la IA en todo el proceso -desde la percepción hasta la conversión-, los profesionales del marketing crean campañas coherentes que resuenan en todo el mundo y maximizan la eficiencia, así como, el ROI.

Para 2025, no se puede dejar de insistir en la importancia de la IA en el marketing.Conforme a 82% de las empresas adoptan herramientas basadas en IA para atraer a los clientes, el enfoque es claro: aprovechar los datos para estrategias éticas, expansibles e impactantes. Este cambio no es solo una evolución de la tecnología, sino una revolución en la forma en que las marcas crean relaciones significativas con su público basadas en datos.

Synergy Is Key

Asegurar tu plan de marketing para 2025 no consiste solo en reaccionar a los cambios, sino en adelantarse a ellos. Con la evolución del entorno digital, la integración de canales programáticos, la diversificación de las estrategias de medios, la colaboración con creadores y la adopción de nuevas herramientas de marketing de IA, se convertirán en los cimientos de cualquier estrategia de éxito. La clave del éxito sostenible reside en la sinergia: unificar diferentes prácticas en un todo integrado que se adapte a las necesidades cambiantes de la audiencia.

Una estrategia integral permite obtener información en tiempo real, personalizar y mejorar continuamente, lo que hace posible afrontar los retos de 2025 con seguridad. ¿Listo para dar el primer paso?