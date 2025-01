Blog - Addictware

Desafíos y soluciones de ciberseguridad en el sector fintech: claves para proteger los datos en la banca

Diego Romero Tuccio, Head of Business Development Latam de Coinscrap Finance

A través del enfoque en despliegues on premise, nos aseguramos de que los datos permanezcan bajo el control directo de las instituciones bancarias, reduciendo los riesgos de acceso no autorizado.

La industria fintech está revolucionando el acceso a los servicios financieros, pero esta transformación viene acompañada de riesgos importantes en términos de ciberseguridad. En México, la seguridad de los datos personales es un tema prioritario tanto para los usuarios como para las empresas. La protección efectiva de esta información no solo garantiza el cumplimiento de regulaciones, sino que también consolida la confianza en un ecosistema que no deja de crecer.

En el contexto mexicano, la ciberseguridad es una preocupación crítica. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) señala que los usuarios deben informarse sobre cómo las fintech protegen su información personal antes de utilizar sus servicios. Esto refleja una creciente demanda por plataformas confiables que cumplan con estándares internacionales de seguridad.

Los desafíos principales incluyen:

Cumplimiento normativo: Las regulaciones locales, como la Ley Fintech, junto con estándares internacionales como ISO 27001, exigen que las instituciones financieras garanticen la seguridad de los datos personales.

Amenazas avanzadas: Los ciberataques, como el ransomware o los accesos no autorizados, ponen en jaque la integridad de las plataformas fintech.

Confianza del usuario: La percepción de que la información financiera está protegida es un factor decisivo para que los clientes adopten estos servicios.

Coinscrap Finance entiende que la ciberseguridad no es solo una herramienta tecnológica, sino un pilar estratégico para garantizar la sostenibilidad de los servicios financieros digitales. A través de nuestro enfoque en despliegues on premise, nos aseguramos de que los datos permanezcan bajo el control directo de las instituciones bancarias, reduciendo significativamente los riesgos de acceso no autorizado.

No sólo basta con contar con excelentes productos para nuestros clientes, sino también, que sean seguros y transmitan dicha seguridad en cada operación.

Trabajamos con los más altos estándares de seguridad y acompañamos normativas gubernamentales para que la seguridad de datos sea cumplida. Además, certificamos nuestros productos para que cada compañía que confía en nosotros, obtenga productos altamente calificados.

Entre las prácticas destacadas se incluyen:

Cumplimiento con estándares internacionales: La adopción de normas como ISO 27001 garantiza un sistema de gestión de seguridad robusto, alineado con las mejores prácticas globales.

Infraestructura personalizada: El despliegue on premise permite adaptar las soluciones a las necesidades específicas de cada institución bancaria, manteniendo el control total sobre los datos.

Protección integral: Además de medidas tecnológicas, Coinscrap se enfoca en la capacitación y la prevención, asegurando que los colaboradores estén preparados para identificar y mitigar amenazas.

La importancia de la confianza en la industria fintech

En un mercado altamente competitivo como el mexicano, la confianza es clave. Según un artículo de Fintech México, garantizar la seguridad de la información solidifica la relación con clientes, proveedores y socios. Esta confianza no solo impacta la percepción de los usuarios, sino que también asegura el cumplimiento de normativas y evita sanciones legales.

De este modo, la seguridad de los datos no es opcional, es esencial. Coinscrap Finance lidera con su enfoque innovador y compromiso con los más altos estándares de ciberseguridad. Esto no solo protege a los usuarios, sino que también impulsa el crecimiento sostenible del ecosistema fintech en México.