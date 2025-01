Blog - Addictware

¿Cómo encontrar un teléfono Huawei perdido?

Activar la ubicación del dispositivo ayudará a encontrarlo si lo pierdes o te lo roban, debes activarlo y así podrás acceder a tu dispositivo de forma remota para ubicarlo, bloquearlo, o eliminar toda su información.

Perder el smartphone por un descuido o robo es algo de lo que nadie está exento hoy en día. Tener información tan valiosa –tanto personal como laboral– almacenada en el smartphone, hace que perderlo sea un dolor de cabeza e inclusive un peligro que no puedes correr. Por esta razón, es importante que cuentes con formas de actuar si sufres esta calamidad, y, gracias a la tecnología de Huawei, es posible ubicarlo, bloquearlo o borrar tu información de forma remota.

Activa la ubicación de tu smartphone para saber dónde está

Activar la ubicación del dispositivo te ayudará a encontrarlo si lo pierdes o te lo roban, pero no es algo que venga configurado de fábrica, primero debes activarlo y así podrás acceder a tu dispositivo de forma remota para ubicarlo, bloquearlo, o eliminar toda su información.

Para poder activar esta función debes:

Abrir Ajustes > Seguridad > Buscar Dispositivo.

Ahí es necesario activar las opciones de “Buscar mi teléfono”.

También activa la opción “Enviar última ubicación”.

La opción Buscar mi teléfono permite ubicarlo en todo momento, siempre y cuando tenga conexión a Internet, y Enviar última ubicación manda la última ubicación disponible con conexión a Internet, así como cuando la batería está a punto de agotarse.

Estas herramientas están disponibles tanto en smartphones como tablets, por lo que, si usas ambos dispositivos, es recomendable activarlo en los 2.

¿Qué debes hacer si te roban el smartphone?

Lo primero que debes hacer es reportar tu número de teléfono como perdido para evitar que alguien pueda hacer mal uso de tu línea telefónica. Posteriormente:

Abre HUAWEI Cloud en el navegador de cualquier dispositivo, no necesariamente Huawei.

Inicia sesión con el mismo HUAWEI ID vinculado a tu smartphone y/o tablet.

Selecciona la opción “Buscar dispositivo” y en automático aparecerá una lista con todos los dispositivos que usan ese mismo HUAWEI ID.

Puedes ubicar el dispositivo en un mapa en tiempo real, y si seleccionas tu dispositivo aparecerán distintas opciones, así como la última vez que se actualizó la ubicación. Si el smartphone está conectado a internet compartirá tu ubicación constantemente, por lo que esta es la manera más sencilla de ubicarlo con mayor precisión.

Si estás cerca del equipo selecciona “Reproducir tono” y tu smartphone comenzará a sonar, aunque se encuentre en modo silencio. Para detener el sonido debes encontrar el smartphone y seleccionar “Detener” en la pantalla.

Si no es el caso, puedes seleccionar la opción “Modo Perdido”, el cual permite dejar un mensaje en pantalla para que la persona que lo encuentre pueda comunicarse contigo. Asimismo, si el Modo perdido está en funcionamiento se puede bloquear el dispositivo y se rastreará constantemente su ubicación.

Si por alguna razón prefieres dar por perdido el dispositivo, pero quieres que tus datos estén a salvo, puedes elegir la opción “Borrar datos”, que reestablecerá el equipo a su configuración de fábrica. De hecho, aunque se borre la información, todavía podrás rastrear el equipo, y la persona que lo tenga necesitará ingresar la contraseña de tu HUAWEI ID para poder usarlo, por lo que siempre es recomendable usar una contraseña única y segura para tu HUAWEI ID.

También es recomendable que si das el smartphone por perdido le pidas a tu operador telefónico que bloquee el IMEI de tu smartphone para que, en teoría, no pueda ser utilizado con cualquier compañía telefónica del país. El IMEI se encuentra impreso en la caja de tu smartphone, y si ya no tienes la caja lo puedes obtener con la marcación *#06#, pero no olvides apuntar el IMEI en algún lugar seguro.

¿Y sí sólo no lo encuentras en tu casa?

Si no encuentras tu teléfono, pero sabes que lo tienes en casa, puedes usar un HUAWEI WATCH para encontrarlo. Lo único que debes hacer es: