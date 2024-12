Blog - Addictware

Spotify Wrapped 2024 lo top en música

Descubre lo más más escuchado en México. La Música Mexicana se mantiene como el género más escuchado en el país.

Llegó el momento que todos estábamos esperando. No, no es Navidad ni tu aguinaldo, ¡es Wrapped 2024! Spotify reveló a los artistas y creadores más escuchados del año en México y, por supuesto, ¡celebró a los fans que lo hicieron posible!

Spotify prendió la Torre Latinoamericana con un video mapping para revelar que Peso Pluma y KENIA OS son los artistas más escuchados en México. Junto con esto, por fin llegaron las listas de lo más escuchado en México: canciones, artistas, álbumes, podcasts... ¡Todo lo que le dio ritmo a tu 2024! ¿Quieres algo más personalizado? Aquí te dejamos el resumen de lo más escuchado en México.

En México el 2024 suena a Música Mexicana

Por tercer año consecutivo, la Música Mexicana es la reina del país. Peso Pluma sigue imparable: es el artista #1 en México por segundo año consecutivo ¡y séptimo a nivel global! No por nada es el artista mexicano con más reproducciones en la historia de Spotify (Pss... pss...cada joven de la Gen Z escucha al menos 4 canciones de “La Doble P” al día en México).

Por si fuera poco 9 de los 10 artistas más escuchados este 2024 en México pertenecen al género: Peso Pluma (#1), Junior H (#2), Natanael Cano (#3), Bad Bunny (#4), Fuerza Regida (#5), Oscar Maydon (#6), Carin Leon (#7), Gabito Ballesteros (#8), Luis R Conriquez (#9), Tito Double P (#10).

Con un incremento en su escucha de 450% en los últimos 5 años a nivel global, no queda duda de que la Música Mexicana es la patrona: 9 de las 10 canciones más escuchadas en el país pertenecen al género. ¿Quién tiene la canción #1? Natanael Cano, el creador de los corridos tumbados con “Madonna”, canción que comparte con Oscar Maydon. Los tracks que completan el podio son: “La Diabla” (#2) de Xavi y “Si No Quieres No” (#3) de Luis R Conriquez y Neton Vega.

En cuanto a los álbumes del año, otra vez Peso Pluma se hizo con el primer lugar, gracias al lanzamiento de ÉXODO (#1) y no solo eso, pues el jalisciense tiene dos álbumes en el Top 10 con GÉNESIS en el #4. Al primer puesto le siguen $AD BOYZ 4 LIFE II de Junior H (#2) e INCÓMODO de Tito Double P (#3).

¡Y hay más! Junior H, Natanael Cano, Fuerza Regida y Gabito Ballesteros se colaron en el Top 10 de las tres listas principales: canciones, artistas y álbumes; podría decirse que los cuatro consiguieron la triple corona.

Girl Power

¿No te parece que este año fue muy mmm... Pink Aura? Al parecer en muchos fans mexicanos hay un kenini... En abril de 2024 este álbum consiguió el récord como el álbum más reproducido en un solo día por una artista mexicana en el país y ahora KENIA OS se reafirma por segundo año consecutivo como la artista mexicana más escuchada en el país. En este ranking de artistas mexicanas le siguen Yuridia (#2), Ha*Ash (#3), Gloria Trevi (#4), Julieta Venegas (#5) y Bellakath (#6).

Las voces y charlas que acompañaron tu 2024 en formato Podcast

Se sabe que si algo le gusta a los mexicanos es el chismecito, unas buenas risas y los sustos que dan gusto. De nueva cuenta, Relatos de la Noche (#1) es el podcast más popular, le acompañan La Cotorrisa (#2), Gusgri Podcast (#3) que subió 7 posiciones respecto al año pasado, Paranormal (#4) y Leyendas Legendarias (#5).

Tu Evolución Musical

Seguro que ya estabas contando los días para descubrir tu Wrapped 2024, pues Wrapped se ha convertido en uno de los momentos más reveladores de lo que pasó en el año a través de lo que escuchaste. Como es habitual, descubrirás cuántos minutos reprodujiste de música y podcast en Spotify, regresan los clips de tus artistas favoritos en los que te agradecerán por ser parte de sus Top Fans y por primera vez también tus creadores de podcast favoritos te mandarán un mensaje, a través de Your Podcaster Clips. Por si fuera poco, este 2024, la experiencia en la aplicación más esperada por los fans llega con otras novedades únicas como la integración de funciones con inteligencia artificial. A continuación puedes ver más detalles:

Tu Evolución Musical: llega tu nuevo Wrapped y con ello una experiencia nueva que destaca tus obsesiones musicales de 2024 y te deja explorar las fases musicales que definieron tu año de manera única. Para ello, AI DJ “Livi” te proporcionará algunos comentarios.

Tu playlist de videos musicales: en mercados en los que los videos musicales están en fase beta, los usuarios Premium recibirán una playlist personalizada que incluirá los videos musicales de tus artistas favoritos durante el año; ¡todo en un mismo lugar!

Más allá del Top 5: los usuarios de Spotify pueden adentrarse aún más en la música que ha marcado el año, con acceso a su Top 100 de Canciones y Top 20 de Artistas, que podrán añadir a “Tu Biblioteca” para disfrutarlos en forma de playlist. Igual podrás checar tu racha de escucha más larga; ¿habrá sido en una fiesta o cantando música en la regadera? ¡Descúbrelo!

Innovación con IA en Wrapped:

○ AI DJ: Como la función favorita de los fans, AI DJ ofrece una experiencia de escucha de otro nivel en Wrapped.

○ ¡El DJ que todos queremos! Como una de las funciones favoritas de los fans, el DJ con IA lleva tu Wrapped a otro nivel, comentando sobre tu año musical y mostrando la música que te acompañó. Este año, incluso podrás escucharlo en español. Prepárate para que DL Livi te cuente todo sobre tus gustos musicales y esa relación especial que tienes con ella.

Asegúrate de tener actualizada la última versión de la app de Spotify en tu iOS o Android y descubre esos ritmos que formaron parte de tu año.

¡Esto fue Wrapped 2024 para México! Puedes encontrar más detalles en nuestro blog For The Record y las listas completas a continuación. No olvides compartir tu Wrapped con tus amigos y reproducir tu playlist del 2024. Aquí puedes encontrar assets visuales de Wrapped 2024 y aquí del video mapping en la Torre Latino.

Top 10 artistas más escuchados en México durante 2024

1. Peso Pluma

2. Junior H

3. Natanael Cano

4. Bad Bunny

5. Fuerza Regida

6. Oscar Maydon

7. Carin Leon

8. Gabito Ballesteros

9. Luis R Conriquez

10. Tito Double P

Top artistas mexicanas mujeres más escuchadas en México durante 2024

1. KENIA OS

2. Yuridia

3. Ha*Ash

4. Gloria Trevi

5. Julieta Venegas

6. Bellakath

Top 10 canciones más escuchadas en México durante 2024

1. “Madonna” - Natanael Cano y Oscar Maydon

2. “La Diabla” - Xavi

3. “Si No Quieres No” - Luis R Conriquez, Neton Vega

4. “Que Onda” - Calle 24, Chino Pacas, Fuerza Regida

5. “Y LLORO” - Junior H

6. “Regalo de Dios” - Julión Álvarez y su Norteño Banda

7. “La Víctima” - Xavi

8. “Gata Only” - FloyyMenor, Cris Mj

9. “ROCKSTAR” - Junior H

10. “Elvira” - Oscar Maydon, Gabito Ballesteros, Chino Pacas

Top 5 álbumes más escuchados en México durante 2024

1. ÉXODO - Peso Pluma

2. $AD BOYZ 4 LIFE II - Junior H

3. INCÓMODO - Tito Double P

4. GÉNESIS - Peso Pluma

5. Pa las Baby's Y Belikeada - Fuerza Regida

Top 5 géneros más escuchados en México durante 2024

1. Música Mexicana

2. Pop

3. Reggaeton

4. Latin pop

5. Urbano latino

Top 10 podcasts más populares en México durante 2024

1. Relatos de la Noche

2. La Cotorrisa

3. Gusgri Podcast

4. Paranormal

5. Leyendas Legendarias

6. Hermanos de Leche

7. Se Regalan Dudas

8. Penitencia

9. Psicología Al Desnudo

10. El Podcast de Marian Rojas Estapé

Lo más escuchado en el mundo

Top 10 Artistas más escuchados a nivel global en Spotify 2024

1. Taylor Swift

2. The Weeknd

3. Bad Bunny

4. Drake

5. Billie Eilish

6. Travis Scott

7. Peso Pluma

8. Kanye West

9. Ariana Grande

10. Feid

Top 10 canciones más escuchados a nivel global en Spotify 2024

1. “Espresso” - Sabrina Carpenter

2. “Beautiful Things” - Benson Boone

3. “BIRDS OF A FEATHER” - Billie Eilish

4. “Gata Only” - FloyyMenor, Cris Mj

5. “Lose Control” - Teddy Swims

6. “End of Beginning” - Djo

7. “Too Sweet” - Hozier

8. “One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp)” - The Weeknd, JENNIE, Lily-Rose Depp

9. “Cruel Summer” - Taylor Swift

10. “Die With A Smile” - Lady Gaga, Bruno Mars

Top 5 Álbumes más escuchados a nivel global en Spotify 2024

1. THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY - Taylor Swift

2. HIT ME HARD AND SOFT - Billie Eilish

3. Short n' Sweet - Sabrina Carpenter

4. MAÑANA SERÁ BONITO - KAROL G

5. eternal sunshine - Ariana Grande

Top 5 Podcasts más populares a nivel global en Spotify 2024

1. The Joe Rogan Experience

2. Call Her Daddy

3. Huberman Lab

4. This Past Weekend w/ Theo Von

5. The Diary of A CEO with Steven Bartlett

6. Serial Killers

7. Relatos de la Noche

8. Crime Junkie

9. Café Com Deus Pai | Podcast oficial

10. El Podcast de Marian Rojas Estapé