No dictes ningún comando de voz frente a desconocidos. A pesar de parecer un consejo obvio, es importante tenerlo en cuenta para evitar que algún desconocido grabe tu voz para después imitarla con un software de edición de sonido, e impedir que le dicte órdenes que tú no has dicho. Por ejemplo "Alexa, abre la puerta de servicio" u "Ok Google, consulta mi estado de cuenta bancario”. Para esto, puedes configurar el asistente para que no pueda dar respuestas en voz alta.