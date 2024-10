Blog - Addictware

IA: ¿Cómo va el proceso de regulación en México y el mundo?

En México, en abril, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa con un enfoque en riesgos, basada en antecedentes de la UE y Chile.

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) ha crecido de forma acelerada en los últimos años y se ha convertido en una pieza clave para el desarrollo de distintas herramientas. Por mencionar algunas, Meta AI es la nueva apuesta de la compañía dueña de Facebook, WhatsApp e Instagram; buscadores como You son cada vez más populares, y Chat GPT y Copilot son nombres reconocidos en el sector. De acuerdo con Grand View Research[1], el mercado de la Inteligencia Artificial tuvo un valor de más de 196 mil millones de dólares en 2023 y se espera un crecimiento de 36.6% hacia 2030.

La IA es utilizada en distintos campos: marketing y publicidad, manufactura, retail, entre otros, y se espera que en el ámbito de la salud su uso crezca en los siguientes años[2]. En cuanto a la distribución geográfica, el mercado más grande se encuentra en Norteamérica, que alcanza 30.9% del total.

La Inteligencia Artificial es un recurso muy valioso para personas y empresas, pero no está libre de controversias. Además del uso de recursos energéticos, un gran tema pendiente es cómo afecta a la sociedad, a los creadores, sus derechos intelectuales y de autor.

Algunos de los casos más sonados han sido la pintura El Próximo Rembrandt, una obra generada por IA a partir del análisis de piezas del autor del siglo XVII[3]; WaveNet de Google[4], que es capaz de crear música y voz, y el uso de los libros de George RR Martin por Chat GPT sin el consentimiento del autor[5]. Asimismo, el periódico The New York Times ha actuado legalmente contra OpenAI y Microsoft por el uso no autorizado de múltiples artículos y piezas editoriales.

La cuestión con la IA generativa y el Large Language Model es: ¿quién es el autor de una obra hecha a partir de miles de textos, canciones o pinturas previas? ¿Se le puede atribuir a los creadores de la herramienta o a los autores originales? En cuanto a la legislación, el senador Ricardo Monreal ha presentado una iniciativa que aprovecha los antecedentes que existen en la Unión Europea y la normativa que actualmente está en trámite en Chile. A partir de ahí, podemos tener una discusión de forma más aterrizada, poniendo como prioridad proteger el uso responsable y la protección de grupos vulnerables.

Por otro lado, este año, Estados Unidos y Reino Unido anunciaron un esfuerzo en conjunto para regular y cuidar la seguridad relacionada con la IA. El enfoque europeo sobre el tema va alrededor de la privacidad de datos, y su uso ético y responsable.

Podemos verlo desde varias aristas, pero debemos escuchar y considerar tantos puntos como sea posible. La apuesta actual es enfocarse en los riesgos, es decir, además de sus grandes contribuciones, qué tanto se pueden ver afectados grupos vulnerables o la misma veracidad de la información, a un nivel general. En nuestro contexto, aprovechando el camino recorrido por otros países y regiones, ¿qué debemos añadir o tomar en cuenta para generar nuestra propia legislación y quién sería el responsable de su cumplimiento? No es un paso necesariamente rápido, pero sí indispensable, si queremos construir una relación positiva y saludable con la tecnología que usamos día a día.

