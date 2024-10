Fijate en la URL de la barra del buscador. ¿Hay un pequeño símbolo de candado junto a la URL? Si es así, buenas noticias, ya que quiere decir que tiene una conexión segura. Este tipo de conexiones protegen tus datos de ser vistos por fuentes no autorizadas, ayudando a mantener tu información segura.

Utilizar una conexión segura: Fijate en la URL de la barra del buscador. ¿Hay un pequeño símbolo de candado junto a la URL? Si es así, buenas noticias, ya que quiere decir que tiene una conexión segura. Este tipo de conexiones protegen tus datos de ser vistos por fuentes no autorizadas, ayudando a mantener tu información segura.