Tiene una autodescarga aún menor: Las baterías eneloop tienen una tasa de autodescarga baja y, por lo tanto, se pueden utilizar inmediatamente después de la compra, al igual que las baterías de celda seca. No sólo están listos para usar después de la compra, sino que también mantienen su carga. En comparación con otras pilas recargables de alta calidad, retiene 70% de su carga después de 10 años de almacenamiento y no requiere recarga periódica. Esto significa que puede estar seguro de que su dispositivo siempre estará listo para usar. No importa cuándo cargue las pilas, puede contar con que les suministrará la energía que necesita, incluso cinco años después.