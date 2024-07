Blog - Addictware

La tokenización: un paso más en la seguridad del pago con tarjetas en México

A pesar de los avances, el mercado mexicano enfrenta retos específicos en la seguridad de pagos, como la lucha contra el fraude cibernético y la necesidad de avanzar en la difusión de la educación financiera sobre las mejores prácticas de seguridad.

En la era digital actual, donde la seguridad de los datos se ha convertido en una prioridad que cada vez tiene mayor relevancia, la tecnología de tokenización se presenta como un elemento esencial para las transacciones financieras. Este innovador enfoque no solo resguarda la información sensible de los usuarios, sino que también garantiza la integridad y confiabilidad de cada operación, proporcionando una capa adicional de protección y seguridad en un entorno cada vez más vulnerable a las amenazas cibernéticas.

¿Qué es tokenizar?

La tokenización es un proceso de seguridad que reemplaza la información sensible de una tarjeta de crédito o débito, como el número del plástico, con un identificador único. Este token[1] puede ser utilizado para realizar transacciones sin exponer datos potencialmente vulnerables de la tarjeta, protegiendo así a los usuarios contra fraudes y robos de identidad.

El uso de tarjetas tokenizadas en México ha crecido notablemente en los últimos años. Según Visa, la adopción de tokens aumentó del 5.9% en septiembre de 2022 a 23% en septiembre de 2023, reflejando una tendencia creciente en adopción de tecnologías más seguras y confiables en las transacciones financieras.

Además, las transacciones digitales seguras se han incrementado un 40% en los últimos dos años, según la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). Esta alza subraya el éxito de la tokenización en su propósito de fortalecer la seguridad de los datos financieros e impulsar la adopción de pagos digitales más seguros y eficientes, cruciales en un entorno donde la protección contra amenazas cibernéticas es una prioridad constante.

A nivel global, los índices de autorización de transacciones CNP (sin tarjeta en mano) tokenizadas de Visa han mejorado 4.6% en comparación con aquellas que utilizan el número de cuenta principal o PAN. Esto demuestra la eficacia de la tokenización en mejorar la seguridad de las transacciones sin comprometer la conveniencia, reduciendo el riesgo de fraude y optimizando la experiencia del cliente con un proceso de pago más fluido y seguro.

¿Cómo funciona una compra con tarjeta tokenizada?

Cuando un usuario realiza una compra con una tarjeta tokenizada el proceso es transparente. Primero, el usuario inicia la compra ingresando su tarjeta en el punto de venta o en línea. Luego, en lugar de enviar los datos reales de la tarjeta, se genera un token o “código” que viaja a través de la red de pagos, protegiendo la información sensible. A continuación, la institución financiera valida el token y autoriza la transacción. Finalmente, el comercio recibe la confirmación y el usuario completa su compra de forma ágil y segura.

Para fintechs, bancos y startups que buscan soluciones seguras y escalables, la tokenización ofrece múltiples ventajas estratégicas. Esta tecnología revoluciona la seguridad de las transacciones al reemplazar la información sensible de las tarjetas con tokens únicos, lo cual no solo reduce drásticamente el riesgo de fraude, sino que también simplifica el cumplimiento de estrictas normativas de seguridad como PCI DSS[2]. Al mejorar la protección de los datos financieros de los clientes, la tokenización no solo fortalece la integridad de las operaciones sino que también eleva la confianza del cliente al ofrecer transacciones más rápidas y eficientes.

Desde la perspectiva como un habilitador de transacciones financieras en México que lidera la implementación de la tecnología de tokenización a través de soluciones basadas en innovación y un enfoque centrado en la seguridad, crear una infraestructura robusta y con la protección de datos sensibles permite tanto usuarios como empresas accedan a un ecosistema fintech que no solo promueve transacciones más rápidas y confiables, sino que también fortalece la seguridad y la confianza en el entorno digital.

A pesar de los avances, el mercado mexicano enfrenta retos específicos en la seguridad de pagos, como la lucha contra el fraude cibernético y la necesidad de avanzar en la difusión de la educación financiera sobre las mejores prácticas de seguridad. Sin embargo, la adopción de tecnologías como la tokenización está ayudando a mitigar estos desafíos, proporcionando una barrera adicional contra el fraude y protegiendo la información sensible de los usuarios.

FUENTES:

[1] Los token son unidades de valor emitidas por una entidad privada en 'blockchain'. Las criptomonedas son probablemente los más conocidos, pero están lejos de ser los únicos que existen: un 'token' puede representar digitalmente cualquier activo o utilidad.

[2] Norma internacional que pretende establecer buenas prácticas y reglas estandarizadas sobre las operaciones con tarjetas.